Le petit-fils de Raymond Poulidor lui rend le plus bel hommage

"Ça a été une semaine difficile", a déclaré le vainqueur en larmes à la télévision flamande. Ce vainqueur n'est autre que Mathieu van der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, décédé mercredi. "Tant sur le plan physique que mental, ça a été très douloureux", a poursuivi le coureur de l'équipe Corendon-Circus à l'arrivée.

Dans les labourés tchèques, le coureur de 24 ans a devancé le Belge Eli Iserbyt (même temps) et son compatriote Lars van der Haar, qui a franchi la ligne d'arrivée 12 secondes plus tard. Sa quatrième victoire en autant de crosses cette saison survient trois jours après la mot de son grand-père Raymond Poulidor, rival récurrent de Jacques Anquetil puis d'Eddy Merckx sur la route dans les années 60 et 70.

Les obsèques de "Poupou" prévues mardi

Malgré le décès de "Poupou", vainqueur de Milan-Sanremo et huit fois sur le podium du Tour de France, sans jamais le remporter, van der Poel n'a pas modifié son programme cette semaine. Il doit disputer dimanche à Hamme, en Belgique, le 5ème des huit crosses sur lesquels il prévoit de s'aligner en novembre.

Double champion du monde de cyclo-cross, van der Poel a choisi depuis début 2019 de se consacrer principalement à la route, sur laquelle il a notamment remporté l'Amstel Gold Race au printemps. Les obsèques de Raymond Poulidor sont prévues mardi à 10 heures dans son village limousin de Saint-Léonard-de-Noblat (centre).