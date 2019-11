Le Français Romain Ntamack révélation de l'année pour World Rugby

Romain Ntamack, ouvreur du XV de France âgé de 20 ans, a été élu dimanche révélation de l'année par World Rugby, préféré à deux espoirs de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud, finalistes de la Coupe du monde.

Le joueur du Stade Toulousain, fils de l'ancien international Emile Ntamack, était en compétition avec l'ailier anglais Joe Cokanasiga, 21 ans, et le demi de mêlée sud-africain Herschel Jantjies, 23 ans. Il succède au Sud-Africain Aphiwe Dyantyi au palmarès de ce prix créé en 2015, récompensant un joueur international depuis moins d'un an et qu'il est le premier Français à recevoir.

Déjà champion du monde junior et champion de France en un an

Champion du monde des moins de 20 ans en 2018, Romain Ntamack a connu en février la première de ses 12 sélections avec l'équipe première du XV de France lors du Tournoi des six nations (défaite 24-19 face au Pays de Galles).

Le XV de France s'est arrêté au stade des quarts de finale dans ce Mondial-2019, éliminé par les Gallois (20-19).