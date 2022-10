«Le corps de la femme est devenu un enjeu politique en Iran», regrette Mansour Bahrami

Loin des yeux mais près du cœur. Mansour Bahrami et Mahyar Monshipour n'ont jamais oublié leur pays d'origine, l'Iran, celui qui les a vus grandir mais pas s'épanouir. Et c'est aujourd'hui, depuis la France, que les deux anciens champions ont décidé de soutenir le combat actuel que mènent les femmes en Iran.

"Je suis en admiration totale devant ces jeunes qui se battent pour leur liberté", a déclaré avec émotion Mansour Bahrami dans l'émission Europe 1 Sport. "Cela fait 43 ans que les gens sont oppressés en Iran. La jeunesse en a ras-le-bol", a rajouté Mahyar Monshipour, avant de poursuivre : "Quand vous ne laissez pas la liberté aux jeunes et aux gens, ils en ont marre à un moment donné."

Le corps de la femme, un outil politique

La privation de liberté touche aussi la pratique sportive en Iran. La gymnastique ou encore le judo, qui se pratiquent dans des tenus qui découvrent le corps, y sont interdits aux femmes.

"Le corps de la femme est devenu un enjeu politique en Iran", a assuré Mansour Bahrami au micro d'Europe 1 Sport. "En quoi ça peut regarder un régime gouvernemental qu'une femme débutante soit en débardeur", s'est interrogé quant à lui Mahyar Monshipour en poursuivant : "Le corps de la femme n'appartient pas aux hommes, laissons leur". Ce dernier a d'ailleurs fait le choix de rapatrier en France une jeune boxeuse Iranienne pour qu'elle puisse s'adonner à la pratique de ce sport dans la liberté la plus totale.

Boycotter les autorités Iraniennes

Pour ces deux franco-iraniens, il est désormais difficile de prendre des nouvelles de leurs proches en Iran. "Les Iraniens sont coupés du monde. Il n'y a plus d'internet. Donc les gens ne peuvent pas directement communiquer ensemble", a expliqué Mahyar Monshipour. Eux, essayent tout de même de faire la liaison entre l'Occident et l'Iran. "Nous sommes investis d'une mission. J'essaye d'être un pont entre l'Iran et l'Occident pour faire entendre la voix des Iraniens qui n'en peuvent plus", a assuré Mansour Bahrami.

Se mobiliser, enjoindre les dirigeants français à boycotter et ne pas aller serrer la main aux membres du gouvernement iranien, voilà des actes qui aujourd'hui leur paraissent indispensables, pour continuer à lutter pour la liberté des femmes Iraniennes.