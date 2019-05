L'athlète Allyson Felix critique la politique post-maternité de Nike

L'athlète américaine star Allyson Felix a déploré que l'équipementier Nike pénalise les sportives qui ont fait une pause dans leur carrière pour cause de grossesse, mercredi dans le quotidien New York Times. Dans une tribune, la sextuple médaillée d'or olympique (record féminin) raconte que le grand groupe américain lui a réduit ses émoluments depuis qu'elle a pris du recul par rapport aux pistes en 2018 en raison d'une grossesse.

"Si nous avons des enfants, nous risquons des coupes de nos revenus"

La championne de 33 ans rejoint dans ce sens d'autres membres de l'équipe américaine d'athlétisme, Alysia Montano et Kara Goucher, qui avaient fait part d'accusations similaires dans une enquête du Times la semaine dernière. "Elles ont raconté des histoires que nous, athlètes, savons vraies, mais dont nous avons peur de parler publiquement : si nous avons des enfants, nous risquons des coupes de nos revenus de la part de nos sponsors durant la grossesse et par la suite", écrit Felix.

"C'est l'un des exemples d'une industrie du sport où les règles sont encore principalement faites par et pour les hommes", avance également celle qui vise ses cinquièmes JO à Tokyo en 2020. Allyson Felix, qui a donné naissance à une fille en décembre, a expliqué qu'elle avait décidé de fonder une famille l'année dernière malgré les inquiétudes concernant les négociations autour du renouvellement de son contrat avec Nike, qui avait expiré fin 2017.

Nike promet de mettre en oeuvre une nouvelle politique

Le nouveau contrat portait sur une somme inférieure de 70% par rapport au précédent. "S'ils croient que c'est ce que je vaux désormais, je l'accepte", écrit l'athlète. Mais elle n'a pas obtenu de garanties pour éviter d'être pénalisée en cas de performances moins bonnes qu'habituellement à la suite de sa grossesse. "Je voulais établir un précédent", affirme Allyson Felix. "Si moi, l'une des athlètes les plus largement commercialisées par Nike, ne pouvais pas obtenir ces protections, qui le pourrait ? Nike a refusé. Nous sommes au point mort depuis".

La semaine dernière, Nike a répondu aux critiques en promettant de mettre en oeuvre une nouvelle politique qui normaliserait le traitement des athlètes féminines pendant la grossesse, tout en assurant que l'entreprise pouvait "aller encore plus loin". "Je félicite Nike d'avoir constaté la nécessité de ce changement et j'attends avec impatience les détails, de Nike et du reste du secteur qui ne s'est pas encore engagé à protéger contractuellement les femmes", a réagi Felix.