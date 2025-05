Rihanna : enceinte de son 3e enfant, elle dévoile son baby bump au Met Gala 2025

Sur le tapis rouge du Met Gala 2025, Rihanna a dévoilé un baby bump inattendu officialisant sa troisième grossesse avec A$AP Rocky lundi 5 mai dernier. Pour faire sa grande annonce, la star était sur son 31 avec un costume signé Marc Jacobs.

Une apparition très remarquée. Rihanna a profité lundi 5 mai dernier de la soirée du Met Gala à New York pour annoncer sa troisième grossesse avec A$AP Rocky, son compagnon et co-président de l’événement. La chanteuse américaine a foulé le tapis bleu du Met Gala laissant paraître son baby bump inattendue. Après avoir fait sensation lors du Super Bowl 2023 en révélant sa seconde grossesse, la star internationale a une nouvelle fois voulu marquer le coup.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur son 31 pour annoncer sa grossesse

Pour faire son annonce, Rihanna a suivi à la lettre le thème "Superfine : Tailoring Black Style" de l’événement qui a eu lieu lundi soir au Metropolitan Museum of Art, à New York. L’interprète de Diamonds a opté pour un look en maille grise signé Marc Jacobs mettant en valeur son ventre rond par un costume rayé porté jupe. Pour parfaire son look, Rihanna portait un chapeau oversize, un jabot à pois, ainsi qu’une paire de derbies bicolores.

À lire aussi Rihanna évoque les discriminations dont elle est victime

Rihanna sait choisir son moment

Habituée des grandes annonces, la chanteuse avait révélé sa deuxième grossesse lors de sa performance au Super Bowl en 2023 dans une combinaison rouge moulante mettant en valeur son ventre arrondi. Lors d’un entretien exclusif avec Vogue, Rihanna avait confié son souhait d’avoir un nouvel enfant. ”Je suis partante pour tout. Mon souhait serait d'avoir d'autres enfants, mais quoi que Dieu veuille pour moi, je suis là. J'imagine que maintenant que Rocky a son fils, on peut faire ce qu'on veut ensuite ? Je suis partante, fille, garçon, peu importe”, avait exprimé Rihanna. Ensemble, ils ont déjà accueilli deux petits garçons RZA Athelston et Riot Rose.