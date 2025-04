Enceinte à 40 ans, Melody Gardot dévoile avoir été quittée par son mari : «Mon cœur est brisé en mille morceaux»

Enceinte de son premier enfant à 40 ans, l'interprète de "Baby I'm a Fool" a annoncé sur son compte Instagram, le cœur brisé, qu'elle avait été quittée par son mari en pleine grossesse.

Melody Gardot aurait aimé annoncer sa grossesse d'une autre manière, avec une photo de son ventre arrondi tendrement caressé par les mains de son mari. Mais ce dernier lui en a enlevé la possibilité. "Ce rêve est mort lorsque mon partenaire a abandonné le navire à environ 20 semaines de grossesse", écrit la chanteuse de jazz sur son compte Instagram, en légende d'une série de clichés où elle apparaît seule avec son baby bump. L'abandon de son mari est d'autant plus douloureux à vivre que l'artiste est enceinte de son premier enfant. "À 40 ans, cette grossesse fait déjà l’objet d’un contrôle minutieux", confie-t-elle dans sa publication. "Mais je refuse de laisser un homme transformer un miracle en erreur. Je refuse de croire que j’ai choisi le mauvais partenaire. En fait, je sais que j’ai choisi la bonne personne, mais qu’il a finalement choisi une autre personne... lui-même", poursuit-elle, bouleversée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'ai peur, je suis seule et je suis brisée"

La chanteuse n'aurait jamais imaginé traverser une telle épreuve. "J’ai tellement pleuré que mes yeux sont devenus des œdèmes", révèle-t-elle, sous un cliché montrant son œil gonflé de chagrin. "Je regarde mon ventre et je me demande ce qui va se passer. J’ai peur, je suis seule et je suis brisée", ajoute l'interprète de Baby I'm a Fool.

Fille unique d’une mère célibataire, Melody Gardot explique avoir longtemps évité le "mariage et les hommes", qui lui "envoyaient des signaux d’alarme" quand elle leur "ouvrait grand les bras". Par amour pour son partenaire, la chanteuse a changé d'avis, et s'est engagée dans un schéma traditionnel : "J'ai dit oui à un homme qui m'a demandé de vivre avec lui et je lui ai dit oui quand il m'a dit qu'il voulait une famille". Aujourd'hui, à presque cinq mois de grossesse, Melody Gardot se retrouve seule face à une maternité solo qu'elle n'a jamais désirée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le 26 juin prochain, la future maman entamera une résidence de huit concerts à l’Olympia, "un rêve qu’elle n’aurait jamais pu imaginer" mais qu'elle vivra hélas en tant que "femme seule, sans partenaire et sans foyer". "Mon cœur est brisé en mille morceaux et ne pourra jamais être recomposé", confie-t-elle avant de terminer son texte par trois simples mots emplis de force et d'espoir : "Liberté, égalité... maternité".