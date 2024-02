La serviette sur laquelle Lionel Messi a signé son premier contrat avec le Barça mise en vente pour une somme folle

Un bout de serviette vendue pour plus de 350.000 et 600.000 euros ? Tout est possible dans le monde du football. On pourra toujours se dire que ce bout de tissu appartient à l'histoire puisqu'il concerne Lionel Messi, mais la somme paraît tout de même folle. C'est pourtant ce qui pourrait se passer avec la prochaine mise aux enchères de la serviette en papier sur laquelle le célèbre joueur argentin a signé son premier contrat avec le FC Barcelone.

Un objet plus que symbolique pour des millions de fans

Pour mieux comprendre les prémices de cette histoire, il faut revenir 23 ans en arrière. En septembre 2000, le jeune Messi a 13 ans, mais suscite déjà l'excitation et les espoirs. Après être passé par les Newell's Old Boys de sa ville natale de Rosario, il arrive en Catalogne pour signer avec le FC Barcelone, mais la finalisation de l'accord met du temps. Les représentants du club et le père du jeune prodige se réunissent finalement le 14 décembre de la même année dans la salle commune du tennis club de Montjuïc situé à Barcelone. Toutes les parties trouvent un terrain d'entente et insistent pour mettre par écrit leur consentement mutuel.

Sans contrat préalablement préparé, ils finissent par inscrire ce texte sur une serviette en papier : "Le 14 décembre 2000 à Barcelone, en présence de monsieur Minguella, Horacio et Carles Rexach, secrétaire technique du club. Ce dernier s’engage sous sa responsabilité et malgré certaines opinions divergentes à recruter le joueur Lionel Messi si tant est qu’un accord financier soit trouvé". Le premier contrat de Lionel Messi avec le club Blaugrana est signé. La suite appartient à l'histoire du ballon rond.

C'est donc ce bout de papier qui, selon le quotidien argentin La Vanguardia, sera mis en vente entre le 18 et le 27 mars à Londres. Les premières estimations évoquent un premier prix avoisinant les 350.000 euros, tandis que les enchères pourraient monter jusqu'à 600.000 euros. Jusqu'ici, cet objet symbolique était détenu par Horacio Gaggioli, l’ancien agent du joueur qui était présent lors de ce 14 décembre fatidique qui changea l'avenir du FC Barcelone.