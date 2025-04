Aucun acheteur pour un modèle original de E.T., «pièce emblématique de l'histoire d'Hollywood», proposé aux enchères

Cette pièce culte réalisée pour le film "E.T., l'extra-terrestre" du réalisateur Steven Spielberg sorti en 1982, était proposée aux enchères à la maison de vente Sotheby's à New York. Aucun acheteur ne s'est prononcé sur son acquisition, à la clôture de la vente en ligne.

Un modèle original de E.T., créé pour le film culte "E.T., l'extra-terrestre" de Steven Spielberg, n'a pas trouvé d'acquéreur après avoir été proposé aux enchères, a annoncé ce jeudi à l'AFP la maison de vente Sotheby's à New York.

Nostalgie d'une époque

La pièce d'un peu plus d'un mètre de haut qui avait fait l'objet d'une estimation entre 600.000 et 900.000 dollars, provient de la collection d'un artiste italien spécialiste des effets spéciaux, le triplement oscarisé Carlo Rambaldi. "Le modèle E.T. n'a pas trouvé preneur durant la vente aujourd'hui", a indiqué une porte-parole de Sotheby's, à la clôture des enchères en ligne. Le modèle proposé à la vente est l'un des trois utilisés par Steven Spielberg pour son film sorti en 1982.

"Ce modèle incarne l'art d'une époque passée avant que les effets spéciaux créés par ordinateur ne s'imposent. Une pièce de nostalgie emblématique de l'histoire d'Hollywood", avait expliqué avant la vente Cassandra Hatton, de Sotheby's. En 2022, un automate métallique représentant E.T. et également utilisé lors du tournage du film à succès avait été vendu 2,56 millions de dollars à l'issue d'enchères organisées par la maison américaine Julien's.