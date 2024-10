La jument anglaise Bluestocking remporte le 103e Prix de l'Arc de Triomphe

La jument anglaise Bluestocking, montée par le jeune jockey Rossa Ryan, a triomphé dimanche à Paris Longchamp en remportant le 103e Prix de l'Arc de Triomphe. Cette victoire la consacre comme la nouvelle championne du monde du galop.

Un Plateau de Rêve

Seize des meilleurs pur-sang du monde se sont affrontés sur un parcours de 2.400 mètres, dans un terrain très souple. Parmi eux, neuf Français, trois Irlandais, deux Anglais et un Japonais, devant une foule enthousiaste, incluant le Prince Albert de Monaco. L'événement a attiré l'attention de passionnés de courses du monde entier.

Dès le départ, la jument irlandaise Los Angeles, pilotée par Ryan Moore, a pris la tête de la course, avec Bluestocking, la future lauréate, dans son sillage. À quelques longueurs derrière, le favori français Sosie, monté par Maxime Guyon, galopait librement, prêt à saisir sa chance.

L'assaut final

En abordant la ligne droite finale, Los Angeles a conservé sa position de leader, mais Bluestocking et Sosie ont rapidement commencé à la défier. À 300 mètres de l'arrivée, Bluestocking a pris la tête et s'est rapidement détachée, offrant une fin de course spectaculaire et irrésistible.

"Elle a été au top tout le temps", a déclaré Rossa Ryan, le jeune jockey de 24 ans, visiblement ému. "Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, à l'entraîneur Ralph Beckett, et bien sûr, merci à Bluestocking pour cette performance incroyable en fin d'année." Son enthousiasme était palpable alors qu'il ajoutait : "Grâce à Dieu, c'est extraordinaire !"

Un podium réussi

La deuxième place est revenue à la française Aventure, pilotée par Stéphane Pasquier. Le jockey anglais Ryan Moor en selle sur le pur-sang irlandais Los Angeles a fini troisième. Cette répartition des places met en lumière la qualité des concurrents présents.

Bluestocking, qui avait déjà brillé dans le Prix Vermeille en septembre, a été inscrite tardivement pour l'Arc, son entourage ayant dû débourser 120.000 euros pour sa participation. Son triomphe lui a rapporté 2.857.000 euros, sur un total de 5 millions d'euros d'allocation, grâce au parrainage du Qatar.

Avec sa robe baie (marron), Bluestocking a non seulement marqué l'histoire des courses, mais elle a également une carrière de poulinière qui l'attend au haras. Son succès au Prix de l'Arc de Triomphe en fait une jument d'exception, promise à un bel avenir dans l'élevage.