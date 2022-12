«Ça va être la fin» : la hausse de la TVA inquiète les propriétaires de centres équestres

Ils étaient nombreux ce jeudi à Paris pour protester contre l'augmentation de la TVA de 5,5 à 20%. Ils, ce sont les centres équestres et les poney-clubs. Depuis 2014, la TVA qui s'applique aux centres équestres est complexe. Elle s'étale de 5,5 à 20% selon les postes de dépenses : fourrage, élevage ou cours d'équitation, etc.

Augmentation des tarifs

Une complexité que le gouvernement a décidé de supprimer via son dernier projet de loi de finances pour 2023, qui prévoit une généralisation de la TVA à 20%. Un coup de massue pour les propriétaires. "On va passer d'une activité qu'on avait réussi à maintenir plus ou moins populaire à de nouveau une activité pour les riches", regrette au micro d'Europe 1, Stéphane.

Si la TVA qui s'appliquant aux cours d'équitation passe de 5,5 à 20%, ce propriétaire des écuries Chavenay dans les Yvelines, n'aura pas d'autre choix que d'augmenter ses tarifs.

"La fin du monde équestre" ?

"Un forfait annuel augmenterait de plus de 100 €", estime-t-il. "L'heure de cours tourne en moyenne entre 25 et 30 euros. On va passer à plus de 35 euros désormais", explique-t-il. Une augmentation conséquente pour les licenciés du club. "Je fais deux séances par semaine. Peut-être que je n'en ferai plus qu'une maintenant", insiste une institutrice, habituée des lieux. "Tout augmente, notamment quand on fait ses courses. Mais, il y a un moment donné, on ne peut plus tout faire", explique-t-elle.

Moins de cavaliers, cela mettrait en péril l'activité de François, président de la Société hippique de Grignon. "Si il y a moins de gens, on aura moins d'argent pour payer tous les frais. Ça va être la fin je pense, du monde équestre", s'alarme-t-il. Des patrons déjà plombés par l'inflation et qui redoutent désormais de devoir mettre la clé sous la porte.