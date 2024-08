Équitation JO : bilan positif dans les épreuves par équipes pour la France, déceptions en individuel

Deux médailles dans les épreuves par équipes, une quatrième place frustrante en saut d'obstacles individuel pour Julien Épaillard: la Fédération française d'équitation (FFE) tire un bilan positif des Jeux malgré la déception immédiate. Pour la directrice technique nationale, Sophie Dubourg, "les contrats et les objectifs ont été remplis". "On avait de belles ambitions, on les a tenues", a-t-elle ajouté.

Deux médailles dans les épreuves par équipes

Au rang des satisfactions, la belle médaille d'argent en concours complet par équipes grâce à une équipe composée des vétérans Karim Laghouag et Nicolas Touzaint et de Stéphane Landois, qui participait lui à ses premiers Jeux. En saut d'obstacles par équipes, les Bleus ont obtenu la médaille de bronze grâce à Julien Épaillard, Simon Delestre et Olivier Perreau, ce dernier remplaçant au pied levé Kevin Staut dont le cheval s'est blessé juste avant le concours. En dressage, une discipline qui réussit rarement aux cavaliers tricolores, la France est parvenue à se hisser en finale du concours par équipes, terminant à une honorable sixième place.

Dans les épreuves individuelles, les résultats n'ont en revanche pas été à la hauteur des attentes, à commencer par le saut d'obstacles où Julien Epaillard, numéro 5 mondial, pouvait légitimement viser une place sur le podium. En tête après les qualifications, le cavalier manchois a fait chuter un obstacle sur le parcours de la finale avec sa jument Dubaï du Cèdre, le privant du tour de barrage. Il a fini quatrième. "Julien avait vraiment les prétentions (pour obtenir) une médaille individuelle et il a prouvé qu'il n'en était pas loin", a résumé Sophie Dubourg.

Simon Delestre, l'autre Français présent en finale individuelle de saut d'obstacles, a terminé 17e. En dressage individuel, Pauline Basquin a pris la 16e place de la finale, tandis qu'en concours complet individuel, Landois (14e), Laghouag (15e) et Touzaint (25e) ont fini loin du podium. Sophie Dubourg a aussi tenu à saluer "la ferveur du public français", venu nombreux garnir les 15.000 places des tribunes et soutenant les cavaliers tricolores, dans le somptueux écrin du château de Versailles. "Je crois qu'ils ont été en plus fair-play pour toutes les nations", a souligné la DTN.