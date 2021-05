Pour Clarisse Agbegnenou, entrer dans le dictionnaire est "un coup de boost pour les JO"

INTERVIEW

Chaque année, le Petit Larousse dévoile la liste des nouveaux entrants, qui ont désormais l'honneur de figurer dans ses pages. Cette année, le dictionnaire a choisi d'intégrer la judokate française Clarisse Agbegnenou, qui apparaîtra donc dans l'édition 2021-2022. La sportive, qui possède le plus beau palmarès du judo français avec quatre titres de championne du monde et cinq titres européens, était l'invitée de Sébastien Krebs mercredi dans Europe Matin et n'a pas caché sa joie.

"Petit challenge personnel" avant les JO

"Rien que le fait de l'entendre, je me dis que c'est impossible. Moi qui m'en suis tellement servie étant jeune, je ne savais même pas qu'il y avait une place pour les célébrités. J'ai hâte de le voir et de regarder comment j'ai été décrite", a reconnu la jeune femme. Une belle motivation pour la judokate, en pleine préparation pour les JO de Tokyo. "Ça me met un coup de boost, je suis très fière. Et pour qu'ils puissent renouveler leurs pages, je me dis qu'il faut que je gagne ces Jeux Olympiques. Ça me fait un petit challenge personnel", s'est amusée la sportive.

À l'approche de cet événement, Clarisse Agbegnenou dit avoir véritablement hâte que ça arrive. "Depuis Rio en 2016, ça va faire cinq ans qu'on s'entraîne, au lieu de quatre, donc je suis un peu fatiguée sur la fin. Il me tarde d'y être après cette année particulièrement compliquée et très chargée en émotion et en sport", a-t-elle reconnu.

"J'ai décidé de tout gagner"

Et pour s'entraîner ces derniers mois, la judokate a décidé de s'isoler à La Réunion. "Je suis retournée là-bas en décembre avant les Masters de janvier que j'ai gagnés. J'ai vraiment eu de bons ressentis, une bonne énergie et j'avais vraiment besoin d'un peu de changement. Cette année avec le Covid, nous ne sommes pas beaucoup partis en stage ou en compétition donc j'avais besoin d'un nouveau souffle", a poursuivi Clarisse Agbegnenou.

La Française participera aux championnats du monde début juin, puis aux Jeux olympiques de Tokyo à partir du 23 juillet dans la catégorie des moins de 63 kilos. "J'ai décidé de participer aux deux, de jouer un peu à la roulette russe et de tout gagner. De toute façon, ce sera tout ou rien."