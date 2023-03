La compagnie EasyJet empêche le chien d'aveugle d'un athlète paralympique de monter à bord

Timothée Adolphe, membre éminent de l'équipe de France paralympique d'athlétisme, n'imaginait certainement pas le scénario qui se dressait devant lui. Le champion du monde du 400m et vice-champion olympique de 100m à Tokyo en 2021 devait prendre place à bord d'un vol EasyJet à destination de Toulouse depuis la capitale, dans le cadre d'une opération menée avec son sponsor, rapporte Le Figaro. Mais au dernier moment, l'athlète non-voyant a dû revoir ses plans, la compagnie low-cost britannique n'ayant pas autorisé son chien guide d'embarquer avec lui.

Pourtant, la loi française rend obligatoire la prise en charge dans ce type de situation. "Les chiens guides et les autres chiens d’assistance sont autorisés à voyager gratuitement avec leur maître dans la cabine de l’avion. Ils doivent être munis d’un passeport pour animaux (indiquant les vaccinations contre la rage et autres traitements médicaux) et d’une carte d’identité", précise également une disposition européenne. Ce que la compagnie a visiblement ignoré. "Mon sponsor a contacté leurs services pour avoir des explications et on leur a répondu qu'EasyJet était une compagnie anglaise et qu'à ce titre elle n'avait pas à respecter les lois françaises", a indiqué au Figaro Timothée Adolphe.

EasyJet assure que les chiens guides d'aveugles sont autorisés à bord

En guise de justification, la compagnie aurait également avancé que l'animal, prénommé Jappeloup, n'avait pas été formé dans une école reconnue sur le plan international. "C'est totalement faux. L'école des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest où il a été formé est fédérée au niveau national et international", peste l'intéressé. De son côté, EasyJet a fait part de son étonnement à nos confrères du Figaro. "Une enquête interne est en cours pour comprendre ce qui s'est passé au niveau du service client dans la mesure où nous acceptons les chiens guides comme clairement stipulé sur notre site internet. EasyJet transporte chaque année des centaines de chiens guides".

Le sportif de 33 ans, qui se dit "déçu et en colère", n'a pas réussi à obtenir plus amples explications de la part de la compagnie. "Je leur ai signalé que j'allais enregistrer la conversation pour m'en servir éventuellement par la suite. La personne a posé le combiné et n'a pas voulu communiquer", raconte-t-il. Timothée Adolphe a tout de même pu rallier la ville rose à bord d'un avion Air France. Une péripétie sans conséquence, donc, mais qui laisse un goût amer au sprinteur. "On est en 2023, avoir à se battre pour faire simplement appliquer des lois de base, c'est anormal. Je suis tombé des nues", a-t-il reconnu.