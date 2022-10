Jeux paralympiques de Paris 2024 : «Une vitrine pour démocratiser le handisport», selon Marie-Amélie Le Fur

À 670 jours du début des Jeux paralympiques de Paris 2024 (28 août au 8 septembre 2023), le monde handisport s'organise pour faire de cet événement une vitrine. Marie-Amélie Le Fur, à la tête du Comité paralympique du sport français, œuvre pour développer ce secteur sportif.

Chargée d'accompagner les athlètes et de leur offrir les meilleures conditions pour les Jeux paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a affirmé, au micro des Décideurs du Sport, vouloir "dynamiser l'éco-système handisport français" afin de "rendre accessible sport à davantage de personnes en situation de handicap."

Une commission des athlètes à venir

"Le maillage territorial est pour nous le point clé pour que le handisport puisse se développer", a affirmé l'ancienne athlète, neuf fois médaillée aux Jeux.

À travers ces Jeux de Paris 2024, Marie-Amélie Le Fur entend "mettre en valeur les athlètes et les disciplines", parfois trop méconnus du grand public. Dernière manifestation en date, la journée paralympique, le 8 octobre 2022 place de la Bastille, a été "une grande réussite".

"Les Parisiens ont découvert notre quotidien", s'est réjoui la présidente du Comité paralympique du sport français.

Et pour renforcer cet élan de visibilité, "une commission des athlètes va être mise en place" pour que les athlètes puissent se coordonner et mettre leurs disciplines sur le devant de la scène.

"Parler sereinement du mouvement paralympique"

Et les enjeux pour Marie-Amélie Le Fur sont importants. Ces jeux paralympiques organisés en France "doivent permettre de casser les tabous autour du handicap."

"On va pouvoir parler sereinement du mouvement paralympique" qui tend de plus en plus à s'imposer et à "réveiller les consciences en France", a souligné l'ancienne athlète au micro d'Europe 1 Sport.

"Grâce à Paris 2024, on a une écoute des collectivités et des territoires bien plus forte qu'auparavant", a ajouté la présidente du Comité paralympique du sport français.

Une ambassadrice idéale

Et Marie-Amélie Le Fur sait de quoi elle parle. Avec 9 médailles récoltées sur quatre olympiades, l'ancienne athlète handisport souhaite accompagner au plus près les athlètes handicapés.

"J'ai la chance d'être à la tête d'une équipe dynamique. Ayant été sportive de haut niveau, je fais attention à eux au quotidien", a tenu à rappeler l'invitée des Décideurs du Sport.

Une ambassadrice idéale qui pour le moment n'a pas fixé d'objectif pour la délégation française lors de ces Jeux de 2024. Mais elle entend battre le record de médailles remportées à Tokyo. Les Français en avaient alors récoltées 55 au total.