Kylian Mbappé au Real Madrid : un choix sportif et économique ?

Kylian Mbappé va donc quitter le PSG cet été ! Jeudi soir, au lendemain d'une victoire importante en Ligue des champions, le champion du monde 2018 a annoncé à ses dirigeants son intention de faire partir en fin de saison. En fin de contrat avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France devrait s’engager dans son club de cœur, le Real Madrid. Un choix sportif plus que financier.

Vers une grosse prime à la signature ?

Le Real Madrid ne pourra pas lui proposer un salaire aussi élevé que le Paris Saint-Germain. "On parle d’un contrat qui devrait avoisiner 40 millions d’euros, là où il gagne aujourd’hui plutôt 60 millions d’euros de salaire, donc une fois et demie moins, ce qui devrait être autour de 4 millions d’euros par mois, un peu moins", détaille Vincent Chaudel, économiste du sport et fondateur de l’observatoire du Sport Business. Mais si Kylian Mbappé perd sur son salaire, cela ne veut pas forcément dire qu’il va gagner moins en partant dans le club madrilène.

"Il faut regarder les revenus dans leur globalité, comme le Real n’aura pas d’indemnité de transfert à payer, ça devrait être compensé par un prime à la signature qui, elle, va être importante", assure-t-il au micro d'Europe1. Selon lui, le modèle économique du Real est d’avoir des joueurs stars et de partager avec eux des contrats marketing. "Donc, l’un dans l’autre, je pense qu’on peut être rassuré sur l’avenir économique de Mbappé. Il ne va pas partir dans de mauvaises conditions, il ne va pas arriver dans de mauvaises conditions non plus", rassure l'économiste.

D’autant que sportivement, le club merengues est réputé pour créer ou recruter de futurs ballons d’or. Si Kylian Mbappé venait à en remporter un, alors il s’ouvrirait la porte à de plus gros contrats et donc un salaire encore plus important.