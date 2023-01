«Jouer à fond» : le Tournoi des VI nations ne doit pas être une répétition du Mondial pour Raphaël Ibañez

Pour ce Tournoi des VI nations 2023, c'est dans les Landes, à Capbreton que le staff des Bleus a décidé de poser ses valises pour les derniers préparatifs avant le début de la compétition. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le manager du XV de France Raphaël Ibañez a justifié ce choix du Sud-ouest.

"Nous voulions du changement, c'est bien d'apporter une touche d'originalité dans notre fonctionnement. On se retrouve dans le Sud-ouest, une terre de rugby. C'est toute une région qui s'est mise en action pour nous accueillir. Ce qui compte c'est d'apporter une fraîcheur mentale chez les joueurs. C'est à nous de créer un engouement et une certaine dynamique", s'est fixé comme objectif le manager général des Bleus. Et cet engouement, les 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié peuvent le trouver auprès d'un public de passionnés.

2000 spectateurs attendus mercredi

Capbreton, une terre de rugby qui peut aider les Bleus à se motiver avant le début des VI nations. Le staff a même décidé d'ouvrir l'entraînement de ce mercredi au public. 2000 billets ont été mis en ligne gratuitement pour l'occasion. Les joueurs de l'équipe de France doivent rester dans les Landes jusqu'au premier match du Tournoi, soit le 5 février prochain face à l'Italie. Les Bleus iront ensuite directement défier les Irlandais à Dublin.

Pour Raphaël Ibañez, l'importance se trouve dans la cohésion et dans le "partage". C'est ainsi que le staff des Bleus entend souder le groupe dans lequel figure des joueurs expérimentés à l'instar d'Antoine Dupont, mais aussi des novice. "Il y a des joueurs qui découvrent le groupe France. Ce sont des moments forts pour ces jeunes joueurs. On connaît notre groupe, on connaît notre potentiel", a déclaré le talonneur le plus capé de l'histoire du XV de France dans Europe 1 Sport.

Objectif Mondial ?

Mais les Bleus vont-ils faire de ce Tournoi des VI nations une répétition générale avant la Coupe du monde de rugby 2023 qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023 ? Pas sûr pour le manager général de l'équipe de France : "Il faut se mettre à la place des joueurs. Je n'aurais pas compris qu'un entraîneur dise "cette compétition va nous permettre de nous préparer pour une autre compétition". Non, il faut jouer ce Tournoi des six nations à fond", a-t-il vociféré avant de poursuivre : "Nous ce que l'on veut c'est de continuer à gagner des matches."

Les Bleus sont actuellement sur leur meilleure série de leur histoire, soit 13 victoires de suite, et ils ne comptent pas s'arrêter là : "Rien que ça, ça nous enchante à continuer", a affirmé Raphaël Ibañez. Et cela commencera par une bonne entame de Tournoi des VI nations face à l'Italie le 5 février prochain. Pour le manager des Bleus, "l'Italie restera un gros morceau. Ils ont prouvé au mois de novembre qu'ils avaient des ressources". La France s'attend à un match piège. Mais l'équipe, bien emmenée par Antoine Dupont, saura décrocher sa 14e victoire d'affilée, une performance inédite.