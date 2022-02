JO : première journée en argent pour les Français, avant de nouvelles chances d'or demain

La première journée des JO s'est achevée avec une médaille en argent pour les Français grâce aux biathlètes Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Une médaille qui aurait pu être d'un autre métal à quelques dixièmes de seconde près . Mais l'histoire en a voulu autrement. Reste que ce relais mixte a tenu toutes ses promesses, au point de faire relativiser Quentin Fillon Maillet.

"Un petit regret"

"Il manquait un petit truc pour vraiment aller chercher la médaille d'or. Un petit regret là-dessus", avoue le numéro un français. "Mais je suis très content de cette course à pied. Merci à mes coéquipiers parce que ce sont des beaux moments et j'ai envie d'en profiter à la cérémonie demain."

Et une fois la médaille d'argent célébrée, l'actuel leader de la Coupe du monde de biathlon partira à la conquête de l'or. Il a encore cinq occasions de se montrer à la hauteur du jeune retraité Martin Fourcade.

Perrine Laffont pour l'or dimanche

Quant aux prochaines heures, elles s'annoncent palpitantes pour les équipes tricolores dans les montagnes pékinoises : dès quatre heures du matin, Johan Clarey va se battre pour accrocher une médaille dans la descente en ski alpin. Et quelques heures plus tard, ce sera au tour de Perrine Laffont de s'élancer en ski de bosses."Pépette" comme on la surnomme a l'occasion de tenter un doublé inédit après son sacre à Shanghai, il y a quatre ans.