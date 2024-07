JO Paris 2024 : les Français Sarah-Léonie Cysique et Joan-Benjamin Gaba médaillés en judo

Les Français Sarah-Léonie Cysique et Joan-Benjamin Gaba ont remporté tous les deux une médaille lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le bronze pour la première citée et l'argent pour le second. La judoka (-57 kg), en argent à Tokyo il y a trois ans, s'est consolée après sa demi-finale perdue. Elle a su réagir contre la Géorgienne Eteri Liparteliani, battue par ippon, pour s'offrir le bronze.

Cysique, 26 ans, ramène à la France du judo sa quatrième médaille de ces Jeux, avant donc une cinquième, en argent, avec Joan-Benjamin Gaba qualifié dans la catégorie des -73 kg. Le jeune Français de 23 ans a été battu lundi en finale du tournoi olympique en -73 kg par l'Azerbaïdjanais Hidayat Heydarov, mais décroche une médaille d'argent totalement inattendue.

Après trois jours de compétition, le judo français compte déjà cinq médailles, mais aucune en or, alors que Clarisse Agbégnénou, grande favorite de sa catégorie (-63kg) doit entrer en lice mardi.

Du bronze pour Cysique, trois ans après l'argent

Finir sur une victoire a permis à Sarah-Léonie Cysique d'être délivrée. Après son attaque décisive, elle a exulté et a laissé les larmes sortir. Puis elle a célébré avec le public français à l'Arena Champ-de-Mars. C'est pourtant l'or que visait celle qui avait offert le point décisif il y a trois ans à l'équipe de France, championne olympique par équipes mixtes au Japon. Et elle semblait être dans un jour parfait pour se l'offrir.

Mais en demie contre la double championne du monde canadienne Christa Deguchi, lors d'un âpre combat, les deux combattantes exténuées n'ont pas réussi à se départager sur un avantage (waza-ari ou ippon). Et après 8 min 49 de combat, dont 4:49 de prolongation, alors à deux pénalités partout, c'est la Française qui a pris la troisième, synonyme de disqualification (hansoku-make), à la déception du public français de l'Arena Champ-de-Mars.

Après deux pénalités pour non-combativité, c'est à cause d'une prise de garde illégale (doigts dans la manche de l'adversaire) qu'elle s'est fait sortir. Cruel. Alors qu'elle semblait effondrée au sortir du tatami, elle a su trouver la force pour finir sur une bonne note en remportant sa deuxième médaille olympique individuelle, contre la Géorgienne Eteri Liparteliani. En seulement 1 min 47.