Judo : Clarisse Agbégnénou disqualifiée en finale des Championnats d'Europe

Alors qu'elle visait un sixième titre continental, Clarisse Agbégnénou, médaillée de bronze lors des derniers Jeux olympiques, a dû se contenter de l'argent, jeudi, après avoir été disqualifiée en finale. La Française a été sanctionnée pour avoir saisi le cou de son adversaire, un mouvement jugé dangereux.

Gaba également médaillé

Alors qu'elle avait pris le dessus sur la Tchèque Renata Zachova, Agbégnénou a été sanctionnée pour avoir saisi le cou de son adversaire, un mouvement jugé dangereux. "Je n'accepte pas. C'est comme ça, c'est le judo. Les règles sont les règles, mais je n'accepte pas... avec la forme que j'avais aujourd'hui. C'est dur, c'est très dur", a réagi la Française.

"Seulement" médaillée de bronze aux JO de Paris, trois ans après son sacre olympique à Tokyo, cette dernière avait repris la compétition en mars dernier en décrochant la médaille de bronze au Grand Slam de Tbilissi. Elle visait à Podgorica un sixième sacre européen après ses titres en 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, et avait fait de la compétition l'objectif majeur de sa saison. La judoka de 32 ans a en effet annoncé son intention de faire une pause dans sa carrière à l'issue de ces Championnats, en vue d'un nouveau congé maternité.

Un peu plus tôt, Joan-Benjamin Gaba, révélation des Jeux de Paris-2024, avait décroché la médaille de bronze en -73 kg, au terme d'un combat épique contre le Géorgien Lasha Shavdatuashvili, l'une des pointures de la catégorie. Face au champion du monde 2021 et champion olympique 2012, le Français a été combatif jusqu'au bout, s'imposant par ippon après plus de 6 minutes de prolongation. Il décroche ainsi la deuxième médaille européenne de sa carrière après avoir déjà obtenu le bronze l'an dernier.