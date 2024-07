JO Paris 2024 : dans quel état d'esprit sont les athlètes français avant la cérémonie d'ouverture ?

La Seine, les péniches, le public... Les athlètes français ne cachent pas leur impatience à quelques heures du premier grand moment des Jeux olympiques de Paris 2024, la cérémonie d'ouverture. Si les détails de l'événement sont encore très secrets, quelques informations ont déjà été dévoilées, notamment concernant l'animation musicale et les monuments qui seront mis en avant.

"Si je veux m'amuser à prendre un selfie, ça va être compliqué !"

L'escrimeuse Cécilia Berder ne veut toutefois rien savoir. Pour elle, la surprise sera totale ce vendredi soir. "J'essaie de ne rien regarder. Je me suis coupée de tout donc, avoir des yeux d'enfants, ce sera vraiment évident et je vais avoir des surprises parce que je n'ai rien regardé", assure-t-elle, concédant néanmoins à Europe 1 avoir entendu "quelques noms de chanteur mais ne m'en parlez pas, je veux avoir la surprise totale".

Quelles que soient les surprises, tous s'attendent à une cérémonie exceptionnelle sur les péniches de la délégation française. Un mode de transport qui plait d'ailleurs beaucoup au boxeur Sofiane Oumiha. "On sort complètement de l'ordinaire. D'habitude, c'est dans un stade, là on sera sur le bateau, donc on sera serré", se projette-t-il, se rappelant l'ouverture des Jeux de 2016. "À Rio, j'étais un peu jeune, donc j'allais voir le public, je prenais des selfies, je kiffais ! Là, si je veux m'amuser à prendre un selfie, ça va être compliqué !", plaisante le boxeur français.

"On a hâte de voir ce qui va se passer"

De son côté, la gymnaste Marine Boyer trépigne d'impatience. "J'ai hâte de découvrir. Je vais poser mon téléphone et je vais vraiment apprécier le moment. On est à Paris, à la maison, ça va être incroyable. On sait qu'il y aura du spectacle", souligne-t-elle, ajoutant que ce moment exceptionnel "va aussi nous motiver et nous mettre dans le bain directement".

"On a hâte de voir ce qui va se passer", embraye le volleyeur star de l'équipe de France, Earvin Ngapeth. "Je pense que ça va être incroyable. Personne ne sait trop à quoi s'attendre, on en discute un peu entre nous. Mais ça va être un moment unique dans une vie, c'est clair", confie le volleyeur.

Certains athlètes français n'assisteront pas à la cérémonie

Comme tous ces athlètes, la grande majorité de la délégation française défileront sur la Seine ce vendredi soir, à l'exception de certains comme la joueuse de tennis Caroline Garcia, qui entame son tournoi dès ce week-end. "Ça nous fait partir à midi et rentrer à minuit, donc dans mon cas, ça me fait un peu trop de fatigue. Forcément, ce serait quelque chose de très spécial, mais j'ai pas envie de le regretter", concède la 25e joueuse mondiale.

Tous restent impatients de découvrir qui sera le dernier porteur de la flamme olympique. Une information gardée là aussi très secrète par les organisateurs.