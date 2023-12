Surf aux JO-2024 : l'épreuve aura-t-elle lieu à Tahiti ? Les anciens candidats se tiennent prêts

Où va se dérouler l'épreuve de surf des Jeux olympiques 2024 ? L'évènement, qui devait se tenir à Tahiti, pourrait être annulé sur l'île après que des installations ont endommagé des coraux. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a assuré qu'aucun plan B n'était envisagé, mais les anciens candidats de l'épreuve se tiennent prêts, notamment les maires de la côte Atlantique. C'est le cas de Stéphane Le Doaré, maire de Pont l'Abbé, président de la communauté de communes, porteur du dossier.

"C'est un site magnifique. C'est, je pense, le site le plus naturel des cinq sites qui étaient candidats, sachant que chez nous, ce sont des structures modulaires qui sont à monter pour l'évènement et qui sont enlevés après l'évènement, donc l'impact sur l'environnement est nul", souligne Stéphane Le Doaré.

"Si on nous sollicite d'ici la fin de l'année, ça nous laisse 5 mois pour être prêts"

"Si on nous sollicite, on va voir si techniquement on peut s'organiser en cinq mois parce que ça suppose de mobiliser les gens pour les sujets compétiteurs, etc. Ça s'anticipe. Il faut quand même souligner qu'il y en a qui ont eu trois ans et demi pour se préparer. Et nous, si on nous sollicite d'ici la fin de l'année, ça nous laisse plus de 5 à 6 mois maximum pour être prêts", insiste le maire de Pont l'Abbé au micro d'Europe 1.

Pour l'instant, le gouvernement tahitien a arrêté les travaux pour l'installation de l'épreuve de surf. Le site de Teahupo'o, choisi en 2020 et mondialement connu pour ses célèbres vagues et ses eaux transparentes, est depuis des mois au cœur de tensions entre le gouvernement polynésien, les organisateurs des Jeux olympiques et des riverains.