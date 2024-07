JO de Paris 2024 : joie et fierté dans le club lyonnais de la porte-drapeaux Mélina Robert-Michon

Ils ont été plébiscités par les athlètes eux-mêmes. Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon seront les porte-drapeaux de la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Une consécration, notamment pour la lanceuse de disque, âgée de 44 ans, qui va disputer ses 7e JO.

Dans son club de Lyon Athlétisme, où Mélina Robert-Michon est adhérente depuis 19 ans, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de fierté. "Il y a d'abord beaucoup de joie pour elle parce que c'est quelque chose qu'elle souhaitait. De la fierté pour le club aussi parce que porte-drapeaux aux Jeux olympiques, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est surtout une reconnaissance pour elle, pour toute sa carrière sportive, 7e JO, ce n'est pas rien, c'est quand même un accomplissement pour elle. Elle va se retrouver avec des athlètes qui, pour certains, ne devaient même pas être nés quand elle a commencé à participer aux Jeux, donc c'est exceptionnel", réagit Pierre Guillon, le président du club.

"Un bonheur et une leçon de la côtoyer tous les jours"

Ici, la vice-championne olympique 2016 est clairement la vedette. Une piste d'athlétisme porte son nom, la salle de musculation également, mais malgré son immense palmarès, elle reste particulièrement abordable. "C'est un bonheur et une leçon de la côtoyer tous les jours sur l'aire de lancer", estime Joël Abdou, entraîneur disque et poids des jeunes du club. "C'est là qu'elle s'entraîne tous les jours. Elle nous apprend des choses par rapport à sa façon de faire et sa simplicité. Elle est toujours disponible pour donner des conseils aux jeunes, c'est toujours agréable de la regarder faire", ajoute-t-il.

Les membres du club n'auront malheureusement pas le bonheur de revoir la lanceuse de disque avant le début des Jeux, elle qui peaufine sa préparation à l'Insep à Paris. Mais ils seront évidemment de tout cœur avec elle pour qu'elle puisse ramener une nouvelle médaille au camp français.