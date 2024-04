JO-2024 : Dimensions, histoire, parcours... Ce qu'il faut savoir sur la flamme olympique

À presque 100 jours des JO de Paris 2024, l'allumage de la flamme pour les Jeux a débuté à 10h30 ce mardi 16 avril dans le sanctuaire d'Olympie, en Grèce. Devant les ruines vieilles de 2.600 ans du temple d'Héra, la cérémonie inspirée de l'Antiquité a débuté, avant un vaste périple qui mènera la torche jusqu'à Paris le 26 juillet.

La flamme olympique, aussi appelée torche olympique, a été dessinée par le designer français Mathieu Lehanneur, afin de recevoir le feu des Jeux olympiques puis paralympiques. Avec son design moderne en forme de losange, elle mesure 70 centimètres de haut, pour un diamètre de 3,5 centimètres aux extrêmes et de 10 centimètres au centre. En acier recyclé, elle ne pèse que 1,5 kilo.

Les origines de la cérémonie

Comme tous les deux ans (alternance des Jeux d'été et des Jeux d'hiver), la cérémonie se déroule près du stade où les jeunes athlètes de l'Antiquité ont disputé leurs premiers Jeux au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'ensemble du sanctuaire d'Olympie, ravagé au fil de l'histoire par les séismes et les inondations, était dédié à Zeus et les Jeux visaient à lui rendre hommage. Sur le site, une statue d'or et d'ivoire du "dieu des dieux", aujourd'hui disparue, était considérée comme l'une des sept merveilles du monde antique.

L'allumage de cette flamme est hautement symbolique : dans la Grèce antique, le feu était un élément sacré et des foyers étaient entretenus devant les temples des principaux dieux et déesses. Une flamme brûlait aussi continuellement sur l'autel du sanctuaire d'Hestia, déesse du feu sacré et du foyer, lors des Jeux olympiques de l’Antiquité. Ce mardi, la torche est embrasée devant les ruines du temple d'Héra : incarnant une haute prêtresse, une actrice recueille les rayons du soleil dans un récipient afin d'allumer la flamme olympique.

Le parcours de la flamme

Transportée sous forme de relais pendant onze jours, le parcours de la flamme d'Olympie jusqu'à la ville hôte des JO est l'un des événements les plus symboliques associés aux Jeux, les relayeurs apportant un message de paix. Durant cette période, 600 personnes se passeront la flamme et lui feront sillonner la Grèce. La torche va parcourir 5.000 km à travers sept îles grecques, dix sites archéologiques et le Rocher de l'Acropole où elle passera une nuit à côté du Parthénon.

La flamme olympique rejoindra finalement le port du Pirée, au sud d'Athènes, où elle embarquera le 26 avril à bord du trois-mâts Belem à destination de Marseille, dans le sud-est de la France. À partir du 8 mai, le symbole des JO traversera toute la France, puis dans la nuit du 14 au 15 juillet, la flamme restera à l'Hôtel de Ville de Paris. La flamme repartira ensuite, en passant par les Antilles et la Polynésie française, pour retourner à Paris le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet.