JO Paris-2024 : 76 ans après, Daniel Rebiffé va de nouveau porter la flamme olympique

À 99 ans, il est toujours en pleine forme. Daniel Rebiffé est le dernier survivant des athlètes qui ont porté la flamme lors des Jeux olympiques de Londres en 1948. Et aujourd'hui, son rêve devient réalité puisqu'il fera partie des porteurs du flambeau olympique l'été prochain à Paris.

"Il faut que je porte le flambeau"

76 ans après, la flamme brillera à nouveau au bout du bras du presque centenaire. Il avait commencé le sport dans les années 1940, forcé comme tous les garçons par l'occupant nazi, à faire de l'exercice deux fois par semaine. Après un coup de foudre pour l'athlétisme, il a intégré la garde républicaine après la guerre et a fait partie des 25 athlètes choisis en 1948 pour courir trois jours en relais de Genève au Luxembourg. Son fils Sylvain se battait depuis près d'un an pour voir son père revivre ce privilège.

Il avait partagé sa requête dans l'émission la Libre antenne sur Europe 1 fin janvier. "Papa se remet à courir un peu tous les matins. Donc, il fait son petit kilomètre, il trottine et il est très bien. Comme il dit, 'je ne bave pas et je n'ai pas de déambulateur'. Quand je l'ai vu à Noël, pour dire qu'il est en pleine forme, il m'a reçu d'une drôle de façon. Il avait enfilé un haut de survêtement d'une marque bien connue de sport et il avait mis un bonnet. Il a encore le flambeau olympique des Jeux de 48, il l'a en sa possession. Il l'avait pris et, avec son pouce levé, il a dit : 'je suis prêt, il faut que je porte le flambeau'", avait raconté le fils de Daniel au micro d'Europe 1.

Les deux hommes se disent aujourd'hui soulagés et rassurés que le symbole mémoriel ait obtenu reconnaissance. Ils se consacrent désormais à la préparation du relais où les flambeaux des deux siècles devraient se côtoyer.