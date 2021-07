Comment les athlètes français font découvrir les coulisses des JO sur TikTok

Vous pouvez bien évidemment suivre les Jeux olympiques de Tokyo sur Europe 1 en écoutant Le Club Tokyo de 13 heures à 14 heures. Cependant, vous pouvez aussi découvrir les coulisses d'une compétition hors normes sur les réseaux sociaux et notamment grâce aux vidéos des athlètes français qui filment les coulisses. Alors qu'aucun spectateur n'est autorisé à assister aux épreuves en raison du contexte sanitaire au Japon, les sportifs proposent des live sur Internet, le plus souvent sur TikTok, pour montrer à leurs fans les dessous de la compétition et répondre à leurs questions.

Des vidéos en direct dans les installations olympiques

Pour les fans, c'est l'occasion de voir l'envers du décor. Visite des chambres, des centres d'entraînement, séances de questions-réponses avec le public... Les athlètes tricolores profitent du réseau social TikTok pour publier de courtes vidéos. Cela leur permet de rester au contact de leurs supporters, malgré le huis clos. Ces sportifs invitent dans leur quotidien leur intimité, à l'image de la nageuse Cyrielle Duhamel qui a raconté son programme d'entraînement en filmant les installations olympiques.

"Vous avez été pas mal à me poser cette question (par rapport à la préparation). Je fais 2.000 km par an, 50 par semaine environ et cela peut monter à 60. Si vous voulez en savoir plus, posez vos questions en commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre", affirme la nageuse de 21 ans.

Une pratique qui peut bouleverser l'économie du sport

Les supporters découvrent ainsi tous les à-côtés de la compétition, comme l'interminable file d'attente à l'aéroport pour réaliser un test PCR obligatoire à la descente de l'avion. Charlotte Lembach et ses camarades de l'escrime en ont fait l'expérience. "Encore une autre file pour faire un test… ça y est", explique-t-elle. "Deux heures plus tard !", ironise l'une de ses camarades dans une story.

Cette pratique des athlètes de médiatiser leur aventure pourrait bouleverser, à terme, l'économie du sport. Aux Jeux olympiques, les droits de diffusion des épreuves et des interviews coûtent très chers et obéissent à un règlement extrêmement strict, que les réseaux sociaux outrepassent allègrement.