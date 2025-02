JO d'hiver : qui est Edgar Grospiron, officiellement nommé président du comité d'organisation d'Alpes 2030 ?

Edgar Grospiron, champion olympique de bosses en 1992 à Albertville, a été officiellement investi président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030 le jour du lancement de l'instance mardi à Lyon, ont annoncé les organisateurs. Europe 1 vous dresse son portrait.





Edgar Grospiron devient le Tony Estanguet des Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030. Il a été officiellement investi président du comité d'organisation des JO d'hiver (Cojo) ce mardi au Groupama Stadium à Lyon, ont annoncé les organisateurs. Europe 1 vous dresse son portrait.

Edgar Grospiron est un ancien skieur acrobatique français, spécialiste des bosses. Né le 17 mars 1969, il a marqué l’histoire du ski en devenant champion olympique de sa discipline lors des Jeux d'Albertville en 1992, année où les bosses faisaient leur entrée officielle au programme olympique.

26 victoires en Coupe du monde de ski acrobatique

Il a également remporté trois titres de champion du monde (1989, 1991, 1995) et dominé la Coupe du monde avec 26 victoires en Coupe du monde de ski acrobatique. Dans les années 90, il a été sacré meilleur skieur des bosses du monde à plusieurs reprises.

Après sa carrière sportive, Edgar Grospiron s'est reconverti en conférencier et consultant en management, spécialisé dans la motivation et la performance. En parallèle, il s'est impliqué dans des actions de promotion du sport, en particulier du ski, et a pris part à diverses initiatives liées à la diffusion du sport auprès du public.

Il a notamment œuvré pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en soutenant l’idée de développer l’intérêt pour les sports de neige en France et en contribuant à diverses initiatives autour du sport. Edgar Grospiron reste une figure marquante du sport français, non seulement pour ses performances en ski acrobatique, mais aussi pour son engagement après sa carrière.