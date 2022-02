JO d'hiver de Pékin : les biathlètes français décrochent l'argent en relais

Les biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet sont devenus vice-champions olympiques en relais ce mardi au terme d'une course folle terminée derrière la Norvège, apportant à la délégation tricolore sa 12e médaille aux JO-2022 à Pékin. Quentin Fillon Maillet, avec cinq médailles en cinq courses - or sur l'individuel et la poursuite, argent sur le sprint, le relais mixte et le relais - devient le troisième Français de l'histoire olympique à remporter cinq médailles sur une même édition, Jeux d'été et d'hiver confondus, aux côtés de l'escrimeur Roger Ducret à Paris en 1924 et Julien Brulé à Anvers en 1920.

Le collectif français attendait depuis 2006 et les Jeux de Turin de regrimper sur un podium olympique, car lors des trois dernières éditions, en 2010 à Vancouver, en 2014 à Sotchi et en 2018 à Pyeongchang, malgré la mégastar Martin Fourcade, les Bleus avaient fait chou blanc. C'est désormais chose faite avec une médaille d'argent, alors que la Norvège reléguée à 1 min 47 sec de la tête à mi-course, a effectué un retour incroyable grâce à Johannes Boe, qui s'offre une troisième médaille d'or, aux côtés de son frère Tarjei, Sturla Laegreid et Vetle Christiansen.

Mieux que Martin Fourcade

Dans une course très longtemps maîtrisée par la Russie grâce à trois relais et demi irréprochables de Said Khalili, Alexander Loginov, Maxim Tsvetkov et Eduard Latypov, le titre semblait acquis à la Russie. Mais la course a finalement pris une dimension totalement folle, puisque Latypov, avec seulement trois cibles réussies sur huit tirs, a dilapidé toute l'avance patiemment construite au cours des sept huitièmes de la course. Et le match à trois entre la Norvège, la France et l'Allemagne pour l'argent et le bronze, s'est subitement transformée en lutte à 4 pour le titre.

A ce petit jeu, Vetle Christiansen s'est montré le plus calme, blanchissant ses cinq cibles, quand Quentin Fillon Maillet a dû avoir recours à deux pioches. Le titre que les hommes du biathlon français chassent depuis toujours devra encore un peu patienter. Au moins quatre années.

Pour "QFM" leader de cette équipe tricolore, les Jeux de Pékin tournent au rêve éveillé. En cinq courses, le Jurassien de 29 ans a décroché à chaque fois une médaille : l'or sur l'individuel et la poursuite, l'argent sur le sprint, le relais mixte et donc le relais masculin. Mieux que Martin Fourcade.