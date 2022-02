JO d'hiver à Pékin : comment s'est déroulée la cérémonie d'ouverture ?

Les JO d'hiver de Pékin sont officiellement lancés ! La flamme olympique a été allumée à Pékin, dans le célèbre "Nid d'oiseau", après un spectacle grandiose. 3.000 personnes ont participé au show. La délégation française, passée à la 46ème place, a été menée par les porte-drapeaux Kevin Rolland et Tessa Worley.

La délégation française s'est fait remarquer

Il y a eu les incontournables : les enfants qui chantent le serment, le drapeau olympique et des tableaux lumineux plutôt réussis, orchestrés par Zhang Yimou, le réalisateur d'Épouses et concubines, comme en 2008. Il faisait froid aussi, même si, avec un petit -4, tout le monde s'en est bien sorti. La délégation française d'une trentaine d'athlètes sur 88 s'est fait remarquer en s'avançant en forme de V sur une idée du skieur Kévin Rolland, le porte-drapeau qui a également joué à lancer ledit drapeau à la radieuse Tessa Worley, qui ne l'a même pas fait tomber.

Xi Jinping peu démonstratif

La skieuse est bien décidée à "regarder la victoire en face", le slogan de cette campagne hivernale "C'était super. Une très belle ambiance avec l'équipe et un très beau spectacle. Et ça y'est, on se rend bien compte que les Jeux sont bel et bien lancés ", s'enthousiasme-t-elle sur Europe 1. Côté chinois, on est revenu aux fondamentaux sous le regard d'un peu démonstratif Xi Jinping . La parole était au peuple avec des tableaux sans ostentation. Il n'y avait pas de vasque, mais une modeste flamme insérée dans un flocon de neige et les inévitables feux d'artifice de conclusion...