JO d'hiver à Pékin : une cérémonie plus politique que d'habitude

La cérémonie des JO de Pékin va se dérouler ce vendredi midi à partir de 13h. Malgré une organisation très stricte des Jeux en raison du Coronavirus, les Chinois veulent impressionner le reste du monde avec une cérémonie dantesque.

La Chine a d'ores et déjà annoncé qu'elle utiliserait des feux d'artifices et des jeux de lumières dans le stade olympique de Pékin ou aura lieu la cérémonie. C'est dans ce même stade qu'avait eu lieu en 2008 la fameuse cérémonie d'ouverture des JO d'été qui avait mobilisé 15.000 figurants.

Des dictateurs en tribune

La cérémonie de 2022 sera un peu plus réduite. 3.000 figurants et artistes vont assurer le spectacle dans le stade. La cérémonie devrait durer 100 minutes. C'est le metteur en scène Zhang Yimou, le réalisateur du film Epouse et Concubines qui sera aux manettes de la cérémonie. Le cinéaste avait déjà organisé la cérémonie de 2008.

Le spectacle sera également en tribune, où il n'y aura pas de public, mais uniquement des invités triés sur le volet et des chefs d'Etat, dont Vladimir Poutine, le président russe, ainsi que Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, sera également présent. Aucun représentant américain, britannique ou australien ne sera là. Les trois pays ont appelé au boycott diplomatique de ces Jeux en raison des violations des droits de l'homme.