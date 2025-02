JO d'hiver 2030 : Teddy Riner a refusé d'être candidat à la présidence de l'événement

Approché pour candidater à la présidence des JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, le judoka Teddy Riner, quintuple médaillé d'or olympique, a indiqué à Europe 1 qu'il avait finalement décliné cette proposition. L'athlète met en avant sa préparation aux prochains JO d'été de Los Angeles, en 2028.

Teddy Riner n'a finalement pas déposé de candidature pour la présidence du comité d'organisation des JO d'hiver 2030 (Cojop) dans les Alpes françaises. Le judoka, contacté par Europe 1, affirme qu'il a préféré décliner une proposition qui lui a été faite. "Je vous confirme que l’on m’a proposé un rôle d’ambassadeur pour ces JO", déclare le quintuple médaillé d'or olympique, qui n'est donc pas entré en concurrence avec Edgar Grospiron, le champion olympique de ski de bosses en 1992 tout juste nommé à la tête du Cojop ce jeudi.

"Je n’aurais pas pu me consacrer pleinement à ce projet ambitieux"

"J’ai échangé avec pas mal de personnes ces derniers jours qui travaillent sur le dossier. Je suis avant tout un athlète en course pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et quand je fais quelque chose, je me donne à fond. Je n’aurais pas pu me consacrer pleinement à ce projet ambitieux, j’ai donc préféré décliner la proposition", ajoute le judoka à Europe 1.

C'est donc Edgar Grospiron qui prendra la présidence du Cojop à partir du 18 février, date de la création du comité qui doit être avalisée au Groupama Stadium, près de Lyon. Le champion olympique d'Albertville était devenu le grand favori pour ce poste après le retrait de Martin Fourcade, légende du biathlon, le 3 février dernier.