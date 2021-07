JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du jeudi 29 juillet

Les athlètes féminines de l'équipe de France ont assuré lors de ce septième jour de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo. Très tôt, la journée de jeudi avait bien commencé avec la médaille d'argent remportée par Claire Bové et Laura Tarantola en aviron. La judoka Madeleine Malonga, vice-championne olympique après son combat perdu face à la Japonaise Shori Hamada, et les fleurettistes françaises battues en finale par la Russie de l'épreuve par équipes ont offert deux autres médailles d'argent à la France. Autres performances : la breloque assurée jeudi pour Charline Picon et Thomas Goyard en planche à voile.

Un septième jour de compétition qui a eu aussi son lot de déceptions côté français. Malgré la belle performance de Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre, les Tricolores ne comptent toujours aucune médaille en natation. Même chose pour le tennis, avec les éliminations des derniers représentants français, Ugo Humbert et Jérémy Chardy. Au total, la délégation française compte 11 médailles et se classe 8e nation mondiale.

L'argent des fleurettistes françaises, la première médaille depuis 1984

Parmi les nombreuses performances des athlètes féminines françaises, celle de l'équipe de France de fleuret est à marquer d'une pierre blanche pour l'escrime tricolore. Ysaora Thibus et ses partenaires repartent de Tokyo avec la médaille d'argent autour du cou, après avoir été nettement dominées par la Russie en finale (45-34). Mais cette breloque a un goût de victoire pour les Françaises, mal embarquées en demi-finales face à l'Italie et qui ont réussi un incroyable renversement de situation (45-43). Il s'agit du premier podium des fleurettistes tricolores aux JO depuis le bronze à Los Angeles en 1984. Grâce à ce résultat, l'équipe de France d'escrime égale sa récolte des Jeux de Rio (3 médailles).

Moment d'émotion sur le podium pour les Françaises.

Une belle deuxième place pour les Bleues qui n'ont pas démérité pendant toute la compétition. Félicitations



La déception de Madeleine Malonga, vice-championne olympique en judo

Numéro un mondiale dans sa catégorie des - 78 kg, la judoka Madeleine Malonga n'a pu que ramener une médaille d'argent. La Française s'est faite surprendre par la Japonaise Shori Hamada, numéro 2 mondiale, qui s'est imposée en finale sur un ippon. Cette défaite, expéditive (moins d'une minute de combat), est une réelle déception pour la judoka tricolore qui visait le titre olympique. "Je suis déçue vraiment... je voulais tellement gagner", a-t-elle déclaré, en sanglots, sur France Télévisions. À 27 ans, Madeleine Malonga va vouloir prendre sa revanche aux prochains JO de Paris en 2024.

Nouvelle médaille en aviron grâce à l'argent de Claire Bové et Laura Tarantola

L'aviron tricolore régale dans ces Jeux olympiques de Tokyo ! Au lendemain de la médaille d'or de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, c'est le deux de couple poids léger Claire Bové et Laura Tarantolaqui a terminé en deuxième position de la finale de l'épreuve et a donc récolté une breloque en argent. Dans cette course très indécise, les Françaises sont même passées à quelques centièmes de secondes de la médaille d'or, remportée par les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini. C'est toutefois la première médaille olympique pour l'aviron féminin français depuis 25 ans.

LA FRANCE OBTIENT LA MÉDAILLE D'ARGENT ! Un dénouement incroyable avec un suspense insoutenable.



Laura Tarantola et Claire Bove arrivent à quelques centièmes des Italiennes championnes olympiques.



Médailles assurées pour la France en planche à voile

Cinq ans après son titre olympique à Rio, Charline Picon, 36 ans, fait tout pour remettre ça à Tokyo et la véliplanchiste tricolore est bien partie. À l'issue des manches disputées jeudi, la Charentaise est troisième au classement général, à six points de la leader Chinoise Lu Yinxiu. "C’est une médaille assurée : c’est énorme !", a-t-elle réagi peu après l'épreuve. Rendez-vous samedi à 5 heures du matin, heure française, pour connaître le métal que va ramener Charline Picon.

Thomas Goyard qualifié pour la medal race, samedi en RS:X. Le Français tentera d'imiter Charline Picon, assurée de terminer sur le podium #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Également, Thomas Goyard s'est qualifié pour la régate finale et peut repartir avec l'argent ou le bronze, samedi. Il ne peut plus rejoindre le leader néerlandais, Kiran Badloe avec 33 points, mais il devra consolider sa deuxième place. Le Français totalise 52 points contre 54 pour le troisième, l'Italien Mattia Camboni, et 57 pour le Polonais Piotr Myszka, en quatrième position.

Un match nul qui n'arrange pas les Bleues du handball

Les handballeuses françaises ont concédé le point du match nul contre la Suède, leader du groupe B qui a fêté ce résultat comme une victoire (28-28). Les Bleues ont laissé filé de précieux points pour revenir en haut du classement, notamment après le jet de sept mètres décisif manqué par Grace Zaadi Deuna à la dernière seconde du match. Les Françaises sont toujours quatrièmes, et vont devoir s'imposer contre au moins l'un de leurs adversaires directes, la Russie et/ou le Brésil, pour se hisser en quarts de finale.

L'équipe de France manque le penalty de la victoire dans une fin de match folle ! Les Bleues concèdent le nul 28-28 face à la Suède pour leur troisième match dans la compétition #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Toujours aucune médaille pour la natation tricolore

Discipline appréciée de la délégation française, la natation n'offre pour l'instant aucune récompense aux nageurs issus de l'Hexagone. À 22 ans, Maxime Grousset n'a néanmoins pas à rougir de sa quatrième place en finale du 100 mètres nage libre, la distance reine, remportée par la star américaine Caeleb Dressel. Un peu plus tard, Charlotte Bonnet et Marie Wattel n'ont pas réussi à s'inviter en finale du 100 mètres nage libre, tout comme Yohann Ndoye Brouard pour le 200 mètres dos. Les relais ne performent pas plus du côté des Tricolores, avec une dernière place des Françaises en finale du 4x200 mètres nage libre.

Toutefois, le nageur français Mehdy Metella a terminé en 4e place dans sa série du 100 mètres papillon et disputera les demi-finales vendredi à partir de 3h30 heure française.

Mehdy Metella termine quatrième du 100 m papillon messieurs en série 7.

Zéro pointé pour le tennis français

Dans une saison de tennis sombre pour les Français, les éclaircies Ugo Humbert et Jérémy Chardy auront été de courte durée et ne dépasseront pas le cap des quarts de finale. Ugo Humbert a été éliminé par le Russe Karen Khachanov, après pourtant être revenu au score dans la deuxième manche (7-6 [4], 4-6, 6-3). Jérémy Chardy a lui été surclassé par l'Allemand Alexander Zverev, 5e joueur mondial (6-4, 6-1). Ces Jeux olympiques de Tokyo sont donc un nouveau fiasco pour la délégation française de tennis qui ne ramènera pas de médailles de Tokyo, comme à Rio en 2016.

C'est terminé pour Jérémy Chardy ! Le Français s'est incliné (6/4 6/1) en quart de finale face à Alexander Zverev.



Il n'y a plus de représentant tricolore en tennis #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Des promesses et des déceptions

Par ailleurs, l'équipe de France féminine de rugby à VII a réussi son entrée en lice en s'imposant contre les Fidji grâce à deux essais (12-5), puis en balayant le Brésil (40-5). Du côté du BMX, pas moins de quatre Français engagés sur cinq se sont qualifiés pour les demi-finales : Joris Daudet, Sylvain André et Roman Mahieu chez les hommes, ainsi qu'Axelle Etienne chez les femmes. En canoë slalom, Marjorie Delassus a fini au pied du podium, à la 4e place, malgré un superbe parcours. L'athlète de 23 ans pourra revenir plus forte aux JO de Paris en 2024.

Dans les sports de combat, l'aventure continue pour le boxeur Mourad Aliev, qualifié pour les quarts dans la catégorie des + 91 kg. Élimination d'entrée en revanche pour le judoka Alexandre Iddir, battu par sa bête noire Zelym Kotsoiev chez les - 100 kilos. Dans l'épreuve du tir à l'arc, Lisa Barbelin va disputer les huitièmes de finale en individuel vendredi après avoir surclassé la Néerlandaise Gabriela Schloesser en seizièmes, 6 manches à 0. Enfin, en gymnastique, les Françaises Carolann Héduit (11e) et Mélanie de Jesus dos Santos (12e) ont terminé loin du podium du concours général individuel, remporté par la nouvelle égérie américaine de 18 ans, Sunisa Lee.