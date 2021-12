JO de Paris 2024 : tout savoir sur le déroulement de la cérémonie d'ouverture

C'est officiel, la Seine sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024. Le comité d'organisation en a fait l'annonce lundi soir. Une cérémonie sur l'eau, inédite, en rupture avec les précédentes éditions des JO. En effet, les architectes de cet évènement - qui sera regardé par plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde - veulent casser les codes.

Mettre les athlètes au cœur de la célébration

Cette cérémonie doit être à l'image de ce que seront les Jeux de Paris 2024 : innovants et spectaculaires. Par le choix du lieu déjà, avec un parcours de 6 km sur la Seine et les monuments de Paris - Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Tour Eiffel - en toile de fond. Le départ se fera du Pont d'Austerlitz jusqu'au Pont d'Iéna, tout proche du Trocadéro, où se poursuivront les festivités. Des jeux d'eau et des démonstrations de sports sur les ponts qui enjambent la Seine (au total, 8 à 10 ponts ou passerelles de Paris sont sur le chemin de cette cérémonie) sont prévus, de même qu'un orchestre flottant.

Les photos de synthèse de la cérémonie ont été dévoilées lundi soir. Crédit photo : Comité d'organisation Paris 2024

Ensuite, la structure même de la cérémonie ira à l'encontre de tout ce qui a déjà été fait. Elle se déroulera en dehors d'un Stade, et les plus de 10.000 athlètes, habitués à clôturer l'évènement, l'ouvriront en défilant sur des bateaux. Et ce n'est pas anodin, comme l'explique au micro d'Europe 1 le président de Paris 2024, Tony Estanguet, quatre olympiades à son actif. "Quand on a été athlète, qu'on a participé à une cérémonie d'ouverture, c'est magique. Mais c'est vrai que c'est souvent des heures d'attente où l'on est debout, dans les coursives d'un stade. Des fois, on a aussi cette frustration d'avoir un peu raté la première partie de la cérémonie où a lieu le spectacle. Là, l'idée, en permettant de commencer avec les athlètes, c'est qu'ils soient aussi au cœur de cette célébration", affirme-t-il.

La question centrale de la sécurité

Ce sera donc une grande fête populaire puisque tout au long du parcours, les spectateurs pourront se masser sur les bords de Seine et que majoritairement, l'accès à la cérémonie sera gratuit. Environ 600.000 personnes sont attendues, ce qui pose évidemment des questions de sécurité, au centre des discussions actuellement, comme le révèle la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

"On a eu 50 réunions depuis le début de l'année, avec le ministère de l'Intérieur, les organisateurs des Jeux, et tout ce travail va continuer. Une cérémonie hors stade, c'est du jamais vu. Ca va être d'une ampleur énorme. Toutes les forces de sécurité vont donc être mobilisées", explique-t-elle. "Nous allons aussi avoir un programme de valorisation afin d'emmener plus de jeunes vers ces métiers, de pouvoir faire en sorte que cela reste en héritage pour la France."

Tout est fait pour que rien ne vienne perturber cette grande fête. Le coût de cette cérémonie sera quant à lui connu dans le courant de l'année 2022, mais les organisateurs ont pour ambition de marquer les esprits. Et la présentation qui a été faite lundi, avec les visuels et les photos de synthèse à la tombée de la nuit - puisque la cérémonie devrait débuter vers 20 heures - a déjà fait son effet.