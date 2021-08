Les JO de Paris 2024, "un moment charnière de l'histoire de la Seine-Saint-Denis"

REPORTAGE

Ce sera l'un des territoires stratégiques de l'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024. C'est en effet en Seine-Saint-Denis que seront construites les principales infrastructures, à commencer par le village des athlètes. Et si les travaux ont déjà commencé, il va maintenant falloir les supporter pendant encore trois longues années. Mais malgré le bruit entêtant qui plane dans tout le quartier de Saint-Denis, cœur de ce chantier XXL, la perspective des Jeux réjouit quand même la majorité des habitants.

C'est le cas de Camille, qui attend l'évènement avec impatience. "C'est chouette, j'espère surtout que l'on pourra avoir des places. Je ne sais pas combien ça coûte ?", s'interroge la jeune femme. De leur côté, Farid, Yohan et Yacoub vivent dans la résidence qui jouxte les tractopelles et les camions-bennes. Leur appartement donne directement sur le village des athlètes qui est en train de sortir de terre. "Je vais enfin voir des gens que je voyais habituellement à la télé. Habiter ici nous fait du bien, il y a plein de nouveaux bâtiments, c'est tout neuf", explique l'un d'eux. "Ça rend les habitants fiers et ça va donner une autre image des jeunes de quartier", affirme un autre.

"Un accélérateur des transformations"

Un avis que partage Stéphane Troussel, président du département et invité d'Europe 1, mardi, pour qui ces Jeux olympiques et paralympiques vont être un vrai tournant. "La Seine-Saint-Denis arrive à un moment charnière de son histoire. Elle a un connu une première transformation il y a 20 ans avec le Stade de France et maintenant c'est une deuxième étape", juge-t-il en prenant comme exemple l'enfouissement des lignes à haute tension, la construction d'un mur anti-bruit ou la multiplication des activités et des commerces. "Ça va être un accélérateur des transformations de la Seine-Saint-Denis", affirme-t-il.

Au-delà du symbole, de nombreuses infrastructures devraient en plus rester dans le département, selon le projet du comité d'organisation : des centaines de logements, des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux et même une piscine olympique à quelques pas de là. "Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager ici et ça va permettre de créer des infrastructures pour faire du sport", se réjouit Mounir Mehloul, habitant du quartier et à l'origine de l'association Dessine moi 2024.

Objectif création d'emplois

Mais s'il est enthousiaste, ce dernier se méfie tout de même des promesses énoncées, notamment au sujet des 150.000 emplois annoncés d'ici trois ans. "Dans cette candidature, on a beaucoup misé sur l'emploi pour le 93. Il faut respecter ces engagements et qu'on ne fasse pas forcément appel à de la main d'œuvre étrangère pour aller plus vite", appelle-t-il. Des engagements qui suscitent beaucoup d'espoir selon lui, dans un département où 28% des jeunes sont au chômage.

Pour Stéphane Troussel, l'objectif semble le même : l'emploi "avant, pendant et après les Jeux". "Nous sommes exigeants auprès de la Société de livraison des équipements olympiques pour obtenir avec elle que 10% des heures réalisées soient en insertion ou encore que 25% des marchés soient destinés aux TPE et PME pour avoir des débouchés pour les entreprises locales", a-t-il expliqué. Le président du département compte également sur la billetterie, l'organisation, l'événementiel et la sécurité durant les Jeux pour créer de l'emploi.

"Ça peut changer le regard, l'attractivité du territoire, et inciter davantage d'entreprises à s'implanter en Seine-Saint-Denis", conclut le dirigeant politique en rappelant en plus qu'un tiers des nouvelles gares du métro du Grand Paris Express passeront dans le département.