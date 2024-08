JO de Paris 2024 : le rappeur Flavor Flav, premier sponsor et supporter de l'équipe américaine féminine de water-polo

L'équipe américaine féminine de water-polo est en lice pour remporter une quatrième médaille d'or consécutive lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Et pourtant, au mois de mai dernier, la capitaine, Maggie Steffens, était obligée de lancer un appel aux dons pour aider les joueuses, dont certaines occupent deux ou trois emplois, juste pour pouvoir poursuivre leur rêve.

"Ça va les rendre plus puissantes"

Et un rappeur américain a répondu à l'appel, il s'agit Flavor Flav. Si vous ne vous souvenez pas de lui, il est un des piliers de la légende du hip hop : Public Enemy. Il est connu pour se promener en permanence avec une horloge autour du cou et il est désormais le sponsor officiel du water-polo. Flavor Flav s'est engagé à soutenir l'équipe financièrement pendant cinq ans. Une autre manière de combattre le système.

Bonnet de water-polo aux couleurs américaines vissé sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, il assure le spectacle pendant les rencontres : "On veut tous se sentir soutenu. Savoir que quelqu'un est derrière elles, ça va les rendre plus puissantes. Ça leur donne plus d'énergie pour aller chercher cette quatrième médaille", assure le rappeur.

Flavor Flav donc, la bonne fée des sportives américaines, n'est pas qu'au water-polo. Il vient d'annoncer qu'il allait également aider financièrement une discobole en difficulté.