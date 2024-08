Macron compare le succès des JO 2024 à la coupe du monde 1998

"98 ? 2024 ! La France", a seulement écrit le chef de l'Etat sur la plateforme X, au-dessus d'une vidéo montrant la liesse de supporteurs dans une fan zone du parc de la Villette à Paris où étaient diffusés sur écran géant les exploits des nageurs français.

Des vacances interrompues pour les JO

La coupe du monde 1998 est souvent considérée comme un sommet pour le sport français, lorsque l'équipe de Zinedine Zidane et Didier Deschamps avait vaincu le Brésil en finale sur le score de 3 à 0, au Stade de France qui venait d'être construit.

Cette équipe "black-blanc-beur" et l'engouement suscité avaient alors été présentés comme l'image de la cohésion du pays. Celle-ci avait par la suite été sévèrement mise à mal par une succession d'événements, comme les graves émeutes de 2005 dans les banlieues françaises.

Emmanuel Macron a interrompu vendredi ses vacances, qu'il passe au Fort de Brégançon (Var), pour assister à pas moins de six compétitions à Paris et saluer les champions français, en premier lieu le nageur Léon Marchand, qui a gagné 4 médailles d'or à ces JO et Teddy Riner, devenu le judoka le plus titré de l'histoire.

Au total, l'équipe de France avait engrangé dimanche 40 médailles à ces Jeux qui s'achèveront dans une semaine et suscitent un enthousiasme inattendu dans le pays. L'événement planétaire a été décrit mercredi dernier comme "un succès sur tous les plans" par le Premier ministre Gabriel Attal, qu'il s'agisse des aspects sportifs, d'organisation et de sécurité.