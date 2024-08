JO-2024 : «les audiences atteignent des records», selon le directeur d'OBS

Le directeur d'OBS (Olympic Broadcasting Services), la filiale du Comité international olympique chargée de filmer les JO, s'est félicité jeudi des audiences enregistrées par la compétition à travers le monde, lors d'un entretien avec l'AFP.

"En France, les audiences atteignent des records. (...) Aux États-Unis, ce sont parmi les Jeux olympiques récents les plus réussis. En Chine, au Japon, dans le reste de l'Europe, c'est extraordinaire", s'est réjoui Yiannis Exarchos, le directeur d'OBS, sans toutefois dévoiler les chiffres exacts. Interrogé sur la cérémonie d'ouverture et ses difficultés de réalisation, Yiannis Exarchos a balayé les critiques. Dimanche, le directeur artistique de la cérémonie, Thomas Jolly, avait estimé que le réalisateur britannique Simon Staffurth avait "loupé beaucoup de moments".

Cette cérémonie qui s'étendait sur 6 kilomètres le long de la Seine était, selon le directeur d'OBS, la couverture en direct "la plus importante et la plus complexe" que la société de production ait jamais réalisée, avec notamment plus de 110 caméras déployées et cinq bateaux construits pour l'occasion et équipés de caméras robots. Il a toutefois dit regretter avoir dû renoncer aux huit drones et trois hélicoptères prévus en raison de la pluie.

"Il s'agit de l'une des cérémonies d'ouverture les plus réussies à la télévision dans le monde entier. (...) Il peut y avoir des avis sur différentes parties ou parties créatives de la cérémonie mais la vérité est qu'elle a été, dans son ensemble, massivement acceptée et visionnée dans le monde entier, grâce à la couverture que nous avons faite", a insisté Yiannis Exarchos. Créée en 2001, la société OBS est chargée de filmer les Jeux et de fournir les images aux télés du monde entier qui ont acheté les droits de retransmission. La cérémonie d'ouverture sur la Seine a été la première hors d'un stade.