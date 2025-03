Automoto s'installe avec Sébastien Loeb au circuit Paul Ricard pour fêter son 50e anniversaire

La mythique émission Automoto va fêter son 50ᵉ anniversaire avec un numéro exceptionnel qui sera diffusé ce dimanche 9 mars. L’émission se déroulera sur le mythique circuit Paul Ricard, réunissant des véhicules légendaires, avec la participation de Sébastien Loeb, pour des défis et des essais inédits. L'occasion aussi de revenir sur 50 ans d’anecdotes concernant la 2ᵉ plus vieille émission du PAF.

Ce dimanche 9 mars, TF1 diffusera un numéro exceptionnel d’Automoto pour célébrer les 50 ans d’existence de l’émission. Ce programme promet un voyage inoubliable à travers les plus grands moments de l’automobile et de la moto. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de belles mécaniques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Télévision : découvrez la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT

Pour marquer cet anniversaire historique, l’émission prendra ses quartiers sur le légendaire circuit Paul Ricard au Castellet, un haut lieu du sport automobile français. Ce plateau exceptionnel réunira des véhicules iconiques des cinq dernières décennies, allant des supercars aux voitures de rallye, sans oublier les motos cultes qui ont marqué l’histoire du deux-roues.

Parmi les modèles phares, on retrouvera des Ferrari F40, Lamborghini Countach, Peugeot 205 Turbo 16, Yamaha XT 500 et bien d’autres. Ces véhicules, symboles de performance et de design, feront revivre les émotions des passionnés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Deuxième plus vieille émission du PAF derrière "Le Jour du Seigneur"

L’émission sera placée sous le signe de l’excellence avec la présence de Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes. Le pilote légendaire mettra à l’épreuve plusieurs véhicules, aussi bien sur quatre que sur deux roues, offrant des essais exclusifs et des défis inédits sur le circuit du Castellet. Sébastien Loeb partagera ses impressions avec l’animateur de l’émission, Jean-Pierre Gagick, offrant aux téléspectateurs un spectacle à la hauteur de l’événement.

Ce numéro anniversaire proposera également des souvenirs inédits, des anecdotes historiques et des défis chronométrés, retraçant les 50 ans de passion et d’émotions que l’émission a partagées avec ses téléspectateurs. Plus vieille émission de TF1, Automoto est aussi la deuxième plus vieille du PAF derrière "Le Jour du Seigneur" qui a été lancée en octobre 1949 sur RTF Télévisions.