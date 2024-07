JO de Paris 2024 : la justice française ordonne le blocage de sites frauduleux de vente de billets

Orange, SFR, SFR Fibre, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ont ainsi trois jours pour mettre en oeuvre "toutes mesures propres à empêcher jusqu'au dernier jour des Jeux olympiques et paralympiques 2024 l'accès aux sites identifiés à partir du territoire français, par tout moyen efficace", détaille-t-il.

Des centaines de sites frauduleux sur internet

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) sont les seuls titulaires "des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, ce qui comprend la billetterie, vendue exclusivement sur la plateforme officielle", rappelle le tribunal.

Des centaines de sites frauduleux pullulent cependant sur internet, comme ceux de tickets-paris24.com ou de www.ticketsparis2024.com, visés par cette demande de blocage. Le tribunal a jugé que "la vente sans autorisation de billets en contrariété avec les conditions générales de vente et de revente ainsi que les atteintes constatées aux symboles et propriétés olympiques constituaient un dommage et recelaient un risque de trouble à l'ordre public justifiant le prononcé de mesures de blocage efficaces et proportionnées", précise le communiqué.

Début juin, à moins de deux mois de la cérémonie d'ouverture, les cybergendarmes avaient recensé au moins 338 sites frauduleux de revente de billets en ligne pour les épreuves des JO à Paris.