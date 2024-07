Cérémonie d'ouverture des JO de Paris : la droite conservatrice choquée, le Vatican discret

Deux jours plus tard, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 fait encore parler d'elle. Au sein de la droite conservatrice, ils sont nombreux à être choqués. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Philippe de Villiers a déclaré que "tout était laid, tout était woke". Pourtant en Italie, pays catholique par excellence et terre d’accueil du pape, les réactions ne sont pourtant pas aussi violentes qu’en France. Au Vatican, le malaise est à peine perceptible.

"Esprit olympique"

En effet, le Vatican n'a pas réagi. Il a simplement relayé la position des évêques français sur le site de ces médias officiels. Mais là aussi, l'information passe au second plan. En racontant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, les médias du Saint-Siège préfèrent raconter d'abord l'histoire de l'équipe des réfugiés, raconter ces Jeux où des athlètes provenant de pays en guerre vivent les uns aux côtés des autres, et ce, même si la trêve olympique n'est pas respectée.

Car ce qui importe au pape, comme le rappelle Vatican News, c'est que "l'esprit olympique et paralympique favorisent les relations de paix, qu'ils soient l'antidote pour ne pas tomber dans la tragédie de la guerre et pour mettre un terme à la violence". Les évêques italiens aussi ne réagissent pas officiellement, mais on devine leur position en lisant leur quotidien Avvenire, bien moins diplomatiques que le Vatican. Ils posent une question : mais quel est le sens de transformer chaque événement mondial en une gay pride ? Milan Antonino Gallo, Faro Europa.