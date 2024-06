JO 2024 : la flamme olympique en Bretagne avant le départ pour les Antilles

Les festivités des Jeux Olympiques et Paralympiques commencent dans 50 jours. La flamme continue à sillonner les routes de France et ce vendredi soir, elle prend la mer. Direction la guadeloupe. Pour ce faire, elle est accompagnée par un équipage d'exception et original. À bord du bateau d’Armel Le Cléac'h se trouve un chef étoilé, Hugo Rolinger, un metteur en scène, Alexis Michalik, une miss France, Marine Lorphelin et une championne olympique, Marie-José Pérèc.

Sacré casting pour une transat sur un bateau hors du commun. Un ultim, une Formule 1 des mers, capable de traverser l’Atlantique en moins d’une semaine. Une aubaine pour l'équipage, car chaque seconde compte pour finir le périple de la flamme. "Il va vraiment falloir qu'on soit à l'heure. Ce sont pas les vacances. Ils vont participer aux manœuvres et vont faire partie de l'équipage", explique Armel Le Cléac'h.

Le 15 juin à Point-à-Pitre

Parmi les moussaillons, seul Hugo Roelinger connait la haute mer, formé comme officier de la marine marchande. Pour les autres, 48 heures de stage à Lorient était nécessaire la semaine dernière. Un test réussi haut la main selon Le Cléac'h, qui devra veiller sur ses troupes et sur sa précieuse cargaison.

"On a fabriqué un support dans la zone de vie qui est une zone très protégée. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'humidité. C'est là où moi, je dors quand je fais du solitaire. La flamme sera positionnée là pendant la transat. On aura un œil dessus en permanence", détaille le navigateur.

Objectif : débarquer le 15 juin à Point-à-Pitre. Une visite express de la flamme qui reprendra la mer dès le lendemain, direction la Martinique, toujours à bord de Banque Populaire, mais avec un tout nouvel équipage incarné notamment par l’escrimeuse Laura Flessel.