EN DIRECT - JO-2024 : la Néerlandaise Sifan Hassan remporte le marathon féminin avec un nouveau record olympique

La France compte au début de la dernière journée des JO de Paris 62 médailles, et même 63 avec la finale du basket féminin qui opposera les Bleus aux États-Unis. Et le défi s'annonce immense pour les joueuses françaises, un peu à l'image des basketteurs ce samedi. Les Américaines sont tenantes du titre depuis 1996 et les Jeux olympiques d'Atlanta.

En ce dernier jour de compétition, les chances de médailles ne sont pas légion. En cyclisme sur piste, on rêvait un triomphe de la championne du monde 2022 de vitesse individuelle, Mathilde Gros. Elle a malheureusement été éliminée hier. Pas de handballeurs non plus, éliminés en quarts mercredi. Reste le pentathlon moderne, cette discipline qui allie équitation, escrime, natation, course à pied et tir avec deux françaises : Marie Oteiza et surtout la vice-championne olympique Élodie Cluzel qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Verdict à la mi-journée.

Les informations à retenir : Avec 62 médailles, la France est cinquième au classement des nations

Avec 16 médailles d'or, la délégation française a battu le record des Jeux d'Atlanta en 1996

Une médaille est assurée avec la finale du tournoi olympique de basket féminin

La Néerlandaise Sifan Hassan remporte le marathon féminin

La Néerlandaise Sifan Hassan a réussi l'exploit de remporter le marathon olympique dimanche après avoir déjà été médaillée de bronze sur 5.000 m et 10.000 m aux Jeux de Paris. Hassan (31 ans) se mesurait au triplé légendaire du Tchèque Emil Zatopek aux Jeux de Paris : elle le termine avec une médaille d'or et deux médailles de bronze.

Au bout du marathon, la polyvalente Néerlandaise est sortie victorieuse en 2h 22 min 55 sec d'un final à couper le souffle face à l'Ethiopienne Tigst Assefa, devancée de trois secondes. La Kényane Hellen Obiri, troisième à 15 secondes, complète le podium. La première française, Mekdes Woldu, se classe à la vingtième place.