Jeux paralympiques de Paris 2024 : la flamme arrive en France ce dimanche et va traverser le pays... à sa manière

La magie des Jeux paralympiques devrait opérer ce dimanche. L'arrivée de la flamme est attendue aujourd'hui sur le territoire français, précisément à Calais, après un passage sous la mer. Ce samedi, elle avait été allumée en Grande-Bretagne. C'est en effet dans le tunnel sous la Manche, à mi-parcours, frontière symbolique, que 24 athlètes anglais ont remis la flamme à 24 athlètes français.

Douze flammes à travers le pays

Les Jeux sont de retour, la fête aussi. Mais le temps est court, alors le Comité olympique a décidé d'innover. Quand la flamme arrive à Calais, simultanément, douze autres vont s'allumer aux quatre coins de l'Hexagone, dans douze villes de France : Strasbourg, La Roche-sur-Yon, Antibes, Lourdes, Saint-Malo et bien d'autres.

Chacune va sillonner sa région et faire découvrir les sports paralympiques. Une cinquantaine de villes seront ainsi animées. Puis, mercredi, ces douze boules d'énergie vont converger sur Paris pour ne former plus qu'une seule flamme : celle qui va illuminer la vasque dans les jardins des Tuileries.