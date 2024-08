Jeux paralympiques de Paris 2024 : Hug, Vio... Ces grands champions méconnus du grand public

À quelques jours du début des Jeux paralympiques de Paris 2024, petit focus sur ces sportifs attendus pendant ces dix jours de compétition. À l’image de Bebe Vio escrimeuse que vous avez forcément déjà vu puisque le 26 juillet dernier, lors du défilé de mode de la cérémonie d'ouverture des JO, elle était la seule athlète paralympique étrangère à participer au spectacle. L'escrimeuse Italienne, double championne en fleuret, totalise plus d'1,3 million de suiveurs sur Instagram.

Des records impressionnants

Le para athlète Macel Hug n’est pas en reste et à lui tout seul, il pèse 12 médailles paralympiques. Le Suisse est une légende et vient défendre ses 4 titres acquis à Tokyo sur 800 m, 1 500 m, 5 000 m et sur le marathon. Surnommé la balle d'argent suisse, il va tenter de rééditer l’exploit.

Autre grand champion, le recordman du monde du saut en longueur avec 8,72 m, Markus Rehm règne sans partage sur sa discipline. Avec cinq titres mondiaux et trois titres paralympiques consécutifs, l'Allemand est une bête noire, notamment pour le Français Dimitri Pavadé, médaillé d'argent à Tokyo derrière le maître. Son objectif, dépasser le record du monde valide de Mike Powell a 8,95 m.

Sans oublier l'athlète la plus titrée de l'histoire des Jeux paralympiques. La Britannique Sarah Storey, dix-sept médailles d'or à son actif, 28 tous métaux confondus. Dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le para cycliste, entend bien entretenir sa légende.