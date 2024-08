Jeux paralympiques 2024 : Alex Portal, Léa Ferney, Alexis Hanquinquant... Les chances françaises de médailles

64 médailles aux Jeux olympiques, dont 16 en or. Après une édition des JO Paris 2024 inoubliable, les Jeux paralympiques s'ouvriront ce mercredi soir. Mais quelles sont les chances de l'Équipe de France paralympique ? Il y a 3 ans, aux Jeux de Tokyo, les athlètes avaient terminé à la place 14e place du tableau final avec 54 breloques, donc onze en or.

Pour faire un saut au classement des nations, la France veut doubler son nombre de médailles d'or, explique Grégory Saint-Géniès, directeur technique national de la Fédération française handisport. "On a tout mis en place pour être au rendez-vous du Top huit. Pour rentrer dans le Top huit, c'est plus de 20 médailles d'or. Tous nos athlètes savent qu'on est derrière eux et on peut avoir de grandes ambitions et être au rendez-vous de ces Jeux", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Les chances en para natation, para judo, tennis de table...

Quant aux athlètes français qui vont nous faire rêver pendant cette quinzaine paralympique, le Léon Marchand des Jeux paralympiques pourrait être Alex Portal. Lui aussi a 22 ans et une tête d'ange avec des cheveux blonds. Comme le quadruple champion olympique, Alex Portal se déplace à la vitesse d'une torpille dans les bassins. Malvoyant de naissance, le nageur handisport a raflé trois titres de champion du monde l'été dernier.

Le Teddy Riner du para judo s'appelle Cyril Jonard : à 48 ans, le limougeaud malvoyant et sourd détient dix titres mondiaux. En tennis de table, Léa Ferney est un peu la Félix Lebrun au féminin des Paralympiques, médaillée d'argent à Tokyo dans la catégorie des déficients intellectuels, la championne du monde rêve de Marseillaise à Paris.

Enfin, le porte-drapeau Alexis Hanquinquant, sextuple champion du monde de para triathlon amputé de la jambe droite, nagera dans quelques jours dans la Seine dimanche prochain et vise, comme à Rio, la médaille d'or.