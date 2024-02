Football : la presse espagnole s'enflamme, Kylian Mbappé arrive

Une annonce qui a fait trembler le monde du football. Jeudi soir, Kylian Mbappé a officialisé sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Pour le moment, la destination finale du champion du monde 2018 n'est pas encore connue, mais inutile de dire que le Français sera très courtisé dans les mois à venir. En Espagne, le Real Madrid semble favori. C'est en tout cas le rêve d'enfant de Kylian Mbappé de jouer sous les couleurs madrilènes. Mais concrètement, que dit la presse espagnole ?

75% pensent que Mbappé va rejoindre le Real Madrid

"La voie est libre pour le Real Madrid", titre l'un des journaux espagnol spécialisé dans le football. Le journal El Deportivo titre bien évidemment sur le départ du joueur de Paris et publie un sondage sur son site web en demandant à ses lecteurs s'ils pensent que Kylian Mbappé viendra au Real Madrid. Et une majorité écrasante (75%) a répondu oui. Alors, logiquement, la presse espagnole se frotte les mains, mais elle reste prudente et utilise encore le conditionnel.

Tout le monde attend ici le début des négociations officielles, comme l'explique le reportage de la chaîne Marca. "Le Paris Saint-Germain et le joueur savent maintenant qu'en juin, leurs chemins vont se séparer et tout indique que l'avenir passera par le Real Madrid. La question est : quand les intéressés vont commencer à en parler ?", se demande le média sportif espagnol.

El Mundo Deportiva va même encore plus loin en affirmant que le président du club Florentino Pérez, lui-même, mènerait les négociations et que ramener Kylian Mbappé à Madrid reste sa priorité, comme celle de la presse espagnole ce vendredi matin.