Départ de Mbappé : une décision qui intervient au plus mauvais moment pour les droits télé de la Ligue 1

La star planétaire Kylian Mbappé était le principal argument de vente du football français auprès des diffuseurs. Une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 qui espérait dépasser le milliard d'euros par saison et qui peine depuis plus mois à vendre ses droits TV pour la période 2024-2029.

Sans Mbappé, difficile d'atteindre le milliard d'euros

Sans Kylian Mbappé, cette perspective semble s'éloigner, mais malgré tout, les Français vont continuer de regarder la Ligue 1. Les chaînes de télévision restent donc intéressées par la diffusion des matchs du championnat en France. Mais après avoir annoncé au président du Paris Saint-Germain de son intention de quitter le club de la capitale, la Ligue aura plus de mal à vendre ses droits à l'étranger.

"La Ligue 1 avait pu jusqu'ici avoir Messi, Neymar, Mbappé et demain, elle n'aura plus de Kylian Mbappé. La question sera de savoir quelle sera la tête d'affiche", explique l'économiste du sport, Vincent Chaudel. "Une des difficultés des droits TV à l'internationale de la Ligue 1 est la faiblesse des concurrents du Paris Saint-Germain", ajoute-t-il.

Seule bonne nouvelle, la Ligue 1 est le championnat européen qui a le plus dépensé lors du mercato hivernal. Certains clubs comme l'Olympique Lyonnais sont plus attractifs. Mais le départ de l'attaquant parisien ne va pas aider les dirigeants du foot français à combler le retard avec le voisin anglais, considéré comme le meilleur championnat du monde et qui peut s'enorgueillir d'avoir comme tête de gondole l'autre méga star du football : Erling Haaland.