«Je n’avais pas été très brillant» : Michel Platini se remémore le premier match de sa carrière avec Nancy

Le 2 mai 1973, au Stade Marcel-Picot, l’AS Nancy Lorraine reçoit le Nîmes Olympique, vice-champion de France en titre et quatrième de Division au moment de la rencontre. Les Nancéiens, cinquièmes, peuvent faire un gros coup en battant leurs adversaires du jour et en reprenant la quatrième place aux Nîmois. Michel Mézy et Jean-Pierre Adams, internationaux français, attendent impatiemment la rencontre et comptent sur l’attaquant nancéien, Antoine Kuszwoski, pour faire la différence.

Des débuts à 17 ans

Mais le buteur se blesse et son remplaçant naturel, un joueur de 17 ans, va faire ses débuts en D1 après plusieurs matches avec l’équipe B où il impressionne le staff de l’AS Nancy. Ce jeune joueur, c’est Michel Platini. Depuis le début de la saison, le futur ballon d’Or cire le banc et occupe la place de 12e homme. "J’étais déjà 12e homme, un mois après mon arrivée à Nancy. C'était lors d'un match contre Valenciennes. À l'époque, il n'y avait qu'un seul 12e homme à coup sûr sur le banc. Ensuite, j'avais été encore une fois 12e contre Marseille, le Marseille de Bosquier, Carnus, Skoblar et Trésor. Donc, je m'attendais un jour ou l'autre, dès qu'il y aurait éventuellement un blessé, à être appelé en équipe de Nancy", se souvient l’ancien président de la Fifa qui témoigne en exclusivité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Trop timide lors de sa première rencontre

Ses débuts chez les Chardons, Michel Platini en a de vagues souvenirs, mais il est sûr d’une chose : sa prestation contre Nîmes n’a pas été tonitruante. "C’était mon premier match. J'avais 17 ans. J'ai regardé le déroulé du match dans le journal L'Équipe. Je crois qu'on ne me cite que dans la composition d'équipe, ce qui veut dire que je n'avais pas été très brillant. J'avais vu ensuite un papier de mon papa qui avait fait un article dans le Charbon rouge, le journal de Nancy. Il avait dit 'Michel avait été trop timide ce jour-là'".