Implants mammaires texturés : les chirurgiens opposés à une interdiction large

Les chirurgiens esthétiques sont opposés à une interdiction généralisée des implants mammaires texturés, catégorie la plus utilisée en France mais soupçonnée de favoriser une forme rare de cancer, ont-ils indiqué vendredi, alors que les autorités sanitaires examinent cette éventualité.

En dehors des implants Allergan, les autres ne sont pas incriminés. Les représentants des chirurgiens esthétiques et plasticiens ont été entendus par un comité mis en place par l'Agence du médicament (ANSM) pour faire le point sur la dangerosité de ces implants, utilisés en chirurgie esthétique ou reconstructrice (après un cancer du sein). "En dehors des implants macrotexturés de type biocell (du fabricant américain Allergan, ndlr) dont la pose est déjà suspendue, les autres implants texturés ou non ne semblent pas incriminés à ce jour", ont assuré dans un communiqué les deux sociétés savantes françaises de cette profession, la Sofcep et la SOFCPRE. Le comité "va donc se ranger à l'avis des professionnels et éviter un moratoire préjudiciable aux patientes", ont-elles voulu croire.

Aucun avis encore officiellement formulé. Contrairement à ce que cette formulation affirmative laisse entendre, "à ce stade, aucun avis n'a été formulé par le groupe d'expert", a ensuite tenu à préciser l'ANSM. "Cet avis sera rendu sur la base de l'ensemble des auditions des parties prenantes (...) ainsi que des contributions écrites adressées à l'ANSM", a-t-elle poursuivi.

Depuis 2011, 56 cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules (LAGC) ont été recensés chez des femmes porteuses d'implants mammaires. Trois en sont décédées. La quasi totalité des patientes touchées par ce lymphome rare et agressif étaient porteuses d'implants à surface texturée (la pellicule entourant le silicone est rugueuse, par opposition aux implants à enveloppe lisse ou en polyuréthane).

C'est pourquoi l'ANSM a mis en place un comité pour entendre toutes les parties prenantes jeudi et vendredi. Après l'avis du comité, l'ANSM décidera de l'avenir des implants texturés - interdiction, restriction à certaines indications ou renforcement de l'information sur les risques - dans les prochaines semaines.

"Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain". Les implants texturés sont privilégiés en France (83% du marché) car présentés comme entraînant moins de risque de déplacement ou de rétractation des tissus autour de la prothèse (coque). "Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain", a plaidé le docteur Sébastien Garson, président de la Sofcep, lors de son audition devant le comité. En cas d'interdiction de tous les implants texturés, "ça va être la panique", a-t-il ensuite déclaré en conférence de presse. "Ça va être anxiogène pour les patientes qui vont très bien, qui ne vont pas comprendre le message", a-t-il ajouté, en jugeant "important de ne pas alerter de manière aveugle".

Selon lui, le message à faire passer aux patientes est qu'il est "nécessaire d'avoir un suivi régulier avec un professionnel de santé" quel que soit le type de prothèses. En effet, en cas de LAGC, "si le diagnostic est fait précocement", retirer la prothèse suffit généralement à guérir, a-t-il dit.