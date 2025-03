«90 jours pour obtenir une intervention» : les chirurgiens pédiatriques en France sont en voie de disparition

Les chirurgiens pédiatriques en France se font rares en France et l'exercice de leur profession vieillissante est menacé. Ils ne sont plus que 375 en exercice sur l'ensemble du territoire et tirent alors la sonnette d'alarme alors que 40 départements français n'ont pas un seul chirurgien pédiatrique à disposition.





Une grave pénurie de chirurgiens pédiatriques en France. Ils ne sont actuellement que 375 en exercice sur l'ensemble du territoire. Un nombre alarmant alors que la profession est vieillissante : un quart d'entre eux a déjà plus de 60 ans. Les délais d'attente s'allongent pour les patients et cela devient de pire en pire si rien n'est fait pour rendre cette profession attractive.

Des professionnels en voie de disparition

Pour trouver un chirurgien, il faut faire de la route. “Je fais à peu près 40 km pour les consultations. Et non, il n'y a personne aux alentours, surtout des spécialistes”, explique une maman dans la salle d’attente. Près de 40 départements sont privés de spécialistes et les délais s'allongent prévient Hélène Lohors, présidente du Conseil national de la profession. “Comme un peu partout, vous avez des listes d'attente qui s'allongent. Vous attendez pour avoir des consultations, vous attendez pour être opéré. Actuellement, on est à plus de 90 jours pour obtenir une intervention chez l'enfant”, relate-t-elle.

Avec au moins 11 années d'études pour des postes avec une moindre rémunération et plus d'heures de garde que la chirurgie adulte, la crise de vocation est compréhensive, selon le docteur Patrice Alimi qui a cherché des années son remplaçant. “Dieu merci, je l'ai trouvé et en fait, il sera avec moi dans quatre ans, pour vous donner une idée, moi j'ai passé une annonce dans des revues de notre spécialité il y a huit ans, j'ai eu zéro réponse. Non pas parce que je suis un monstre, enfin je ne crois pas”, confie le médecin. Ces chirurgiens militent pour l'ouverture de postes d'internat à l'hôpital et une revalorisation du métier.