«Ils ont l'interdiction de perdre» : Bergerac, club amateur, croit en ses chances de battre Lyon en 16e de finale de Coupe de France

Une affiche qui sent bon la Coupe de France. À 20h45, au stade Beaublanc de Limoges, l'équipe de National 2, Bergerac, sera opposée à l'Olympique Lyonnais. Sur le papier, les joueurs amateurs n'ont pratiquement aucune chance de l'emporter, mais déjouer tous les pronostics demeure bel et bien l'ambition de ce petit club de Dordogne. Un enthousiasme débordant et une détermination sans faille qui se faisait sentir lors du dernier entrainement des joueurs de Bergerac, sous les regards attentifs de Georges et Gérard.

"On a moins de pression. En face, ils ont l'interdiction de perdre"

Ces deux fidèles supporters du Bergerac Périgord Football Club estiment que tout est possible lors de cette rencontre : "À Lyon, il y a des cadors. Il faudra que nos garçons aient beaucoup de lucidité. C'est motivant pour des joueurs de National de rencontrer des gars comme ça. Ça les transcende, on peut tout espérer !"

De plus, il n'y a pas que les supporters qui y croient, les joueurs aussi. C'est le cas de Mamadou Kami Soko, défenseur de Bergerac. "C'est sûr qu'il y a un écart. Mais aujourd'hui, le football amateur ou semi-amateur, se rapproche de plus en plus du niveau pro. On s'entraîne tous les jours. On a moins de pression. En face, ils ont l'interdiction de perdre", explique le joueur au micro d'Europe 1.

Pour un club amateur, rencontrer un club de Ligue 1 est une source de motivation inépuisable, c'est ce qu'a constaté l'entraîneur, Yacine Azahaf. "L'avantage quand tu es entraîneur, c'est que tu n'as pas besoin de les motiver sur ce match-là. J'ai des garçons qui, je le sens depuis le début de la semaine, sont prêts à grimper aux arbres. Donc, il faut être calme, jouer avec sa tête, parce que sinon on peut passer au travers d'un rendez-vous pareil. Il ne faut pas être inhibé par cette émotion", détaille Yacine Azahaf.

Les joueurs de Bergerac pourront compter sur leurs supporters qui feront le déplacement. La rencontre devrait se tenir devant un peu plus de 10.000 spectateurs.